Adli Bilimler Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Adli bilimler bölümü, ülkemizde kriminal araştırma yapılan laboratuvarda görev yapacak, yeni yöntemler geliştirerek bunu uygulayacak elemanların yetiştirilmesini sağlar.

Adli Birimler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Adli birimler bölümü, 4 yıllık lisans programı olarak hizmet verir. Adli birimler bölümü 2020’de sadece tek bir üniversitede 3 farklı seçenek ile eğitim veriyor. Bu bölüm Mühendislik ve Doğa bilimleri fakültesi bünyesinde yer alıyor. Bu bölümde okutulan başlıca dersler;

Adli kimya

Adli biyoloji

Adli bilimlerde istatistik

Adli matematik

Adli fizik

Türk Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması

Adli tıp

Olay Yeri İnceleme

Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri

Adli Bilimlerde İstatistik

Kriminalistik

ve bu derslere ek olarak seçmeli olan pek çok dersten de öğrenciler sorumlu tutulur. Bu derslerin yanı sıra öğrencilerin laboratuvar koşullarına kolay uyum sağlayabilmesi için iki yarı yılı kapsayan “Adli Bilimler Laboratuvar Stajı” staj programı da öğrencilerin yapması gereken sorumlulukları arasında yer alıyor.

Adli Bilimler Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Adli bilimler mezunu ceza ve bilim üzerine gerçekleştirilen incelemeleri konu alan akademik disiplinlere verilen genel isimdir. Kan, DNA izleri, parmak izi ve dalga suçların yeniden nasıl yapılandırılacağını planlayan, mahkemede tüm bu kanıtların nasıl kullanılacağını öğreten bir bölümdür. Adli bilim, fizik, kimya ve biyoloji gibi pek çok bilim dalından beslenir. Adli bilim bölümünden mezun olan bir kişi aldığı kapsamlı eğitim sayesinde İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan,

Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü (KATEM)

İnterpol Şube Müdürlüğü

Merkez Teşkilatı Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı Müdürlüklerinde

Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü

Narkotik Şube Müdürlüğü

Güven Timleri Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği

Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü

Gibi adli bilimlere ihtiyaç duyulan pek çok resmî kuruluşta rahatlıkla görev yapabilirsiniz. Bu bölümden mezun olan kişiler, devlet kurumlarında çalışmak dışında kendi kişisel araştırma şirketlerini kurabilirler. Bu kişiler şirketlere ve devlet kurumlarına sağlıklı veriler toplamak için çalışmalar yürütür.

Adli Bilimler Bölümü Mezunlarının Maaşları Ne Kadardır?

Adli bilim adamlarının maaşları yaklaşık olarak 40.000 TL’den başlar. Bu meslekte çalışan kişiler işlerinde tecrübe kazandıkça 45.000 TL’ye kadar çıkabilir. Üst düzey adli bilim çalışanlarının maaşları ise, 85.000 TL’yi aşabilir. Yaklaşık olarak belirttiğimiz bu rakamlar yıllık olarak hesaplanmıştır. Bu rakamlar, yaklaşık olarak kazanılan maaşı gösterir.

Genellikle normal çalışma saatlerinde çalışan adli bilim mezunlarının kimi zaman görüşme ya da vardiya yapmasını gerektiren durumlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle bazı zamanlarda daha yoğun ve hafta sonları da çalışma durumuna karşı hazırlıklı olmanız gerekir. Bu mesleği yapacak kişilerin stresli ve yoğun bir çalışma hayatını kaldırabilecek bir yapıya sahip olması gerekir.