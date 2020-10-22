Aim Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Hava taşımacılığı gerek dünyanın birçok farklı ülkesinde gerekse Türkiye'de oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Havayolu taşımacılığında yaşanan ilerleme ile beraber bu sektörde pek çok farklı meslek grubu oluşmaya başladı. Son dönemlerde en dikkatleri üzerine çeken mesleklerden biri olarak AIM memurluğu geliyor.



Aim Memuru Nedir?



Ulusal ve uluslararası uçuş güvenliği, verimlilik ve etkinlik ile beraber havacılık ve bilgi verilerinin standardı kapsamında, bunları uygulayıp hizmet sağlayan meslek grubuna Aim denmektedir. Bu doğrultuda geçici bir unvan olarak lisans alana kadar ilgili kişiye stajyer Aim memuru denmektedir. Açılımı ise havacılık bilgi yönetimi biçiminde ifade edilir. Havaalanlarında merkezi noktada hizmet sağlayan ve önemli görevleri bulunan memuriyetler arasında yer alıyor.



Aim Memuru Ne İş Yapar?



Havacılık sektöründe hayati bir önem taşıyan en önemli mezhep grupları arasında Aim geliyor. Uçuş öncesi ya da uçuş esnası ve sonrasında gereken tüm bilgileri, verileri ve detayları toplamak, analiz etmek ile beraber ilgili noktalara bilgileri ulaştırmak şeklinde görevleri bulunmaktadır.



Bu bilgiler daha çok uçak işleticileri ile beraber pilotlara ulaştırılır. Daha sağlıklı, güvenli ve doğru bilgileri ışığı altında uçuşum yapılabilmesi için çok önemlidir. Üzerinde yapılacak en ufak bir işlem hatası ciddi tehlikelerle karşı karşıya bırakabilir. Bu da hem yerde hem de havada kazaları meydana gelmesine sebebiyet verebilir.



Aim Memuru Nasıl Olunur?



AIM memuru olabilmek için belli başlı bazı kriterleri tamamlamak gerekmektedir.



- Öncelikle bir lisans bölümünden mezun olmak gerekmektedir.

- Aynı zamanda KPSS ve YDS sınavlarına girmek suretiyle dil yeterliliği konusunda en az D seviyesini elde etmek gerekir.

- Ardından DHMİ tarafından yapılan iş başvuruları takip etmek ve başvurmak gerekir.

- Bu doğrultuda DHMİ tarafından gerçekleştirilen sınava girmek ve başarılı olmak gerekmektedir.



Bu konuda her yıl AIM memurluğu için alım yapılmakta ve istihdam gerçekleşmektedir. Aynı zamanda mülakat bazında güvenlik aşamasını da geçmek gerekir. Bu doğrultuda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması noktasında olumlu bir neticenin çıkması gerekir. Bu sayede AIM memuru olunabilir ve havaalanlarında ilk başta stajyer olarak başlanabilir.