BİST96.4710,66EURO7,350,80USD6,700,42ALTIN363,390,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKariyer Haberleri Ambulans Şöförü Nasıl Olunur? Ambulans Şöförü Olma Şartları
    ABONE OL
    12.04.2020 - 02:47 |

    Ambulans Şöförü Nasıl Olunur? Ambulans Şöförü Olma Şartları

    Şoför olmak belirli yaşa ve kullanılacak araca göre ehliyete sahip olmak gerekiyor. Fakat ambulans gibi hayati önem taşıyan durumlarda nasıl ambulans şoförü olunur? Kamu veya özel hastanelerde ambulans şoförü alımıyla ilgili detaylı bilgileri sizler için derledik.

    Ambulans Şöförü Nasıl Olunur? Ambulans Şöförü Olma Şartları

    Kamu veya özel hastanelerde ambulans şoförü alımlarında belirli kıstaslar uygulanıyor. Kişinin en az lise veya dengi okullardan mezun olması gerekiyor.

    Ambulans Şoförü Nasıl Olunur?

    Ambulans ekibi, hastaya veya olay yerine ilk yardım ekibi olarak geldiğinden şoförün de Acil Tıp Teknisyenliği veya Sağlık Lisesi mezunu olması öncelik kazanıyor.

    Ön lisans fakültelerinin Acil Tıp Teknisyenliği mezunuysanız başvurunuz öncelik kazanıyor. Bununla birlikte, ilk yardım sertifikanızın olması, Sağlık Bakanlığı psikolojik analiz testinden geçmeniz ve ileri seviye sürüş yeteneğinizin olması gerekiyor. B sınıfı ehliyete ve SRC 2-4 belgelerine de sahip olmalısınız.

    Ambulans Şoförü İçin İstenen Belgeler

    Kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olduğu için, ambulans şoförü alım duyuruları ve şartları için bakanlığın internet sayfasını takip etmeniz yeterlidir. Bakanlığın, ambulans şoförü alımları için aşağıdaki şartları bulunuyor;

    1- En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine sahip olmalısınız. Başvuru tarihi itibariyle belgenizin 3 yıl ve öncesi olması gerekiyor.

    2- Psikoteknik değerlendirme belgesi almalısınız. Değerlendirmeden başarıyla geçmelisiniz.

    3- “Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur” ibaresinin bulunduğu sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor.

    Özel hastaneler de ambulans şoförü alımlarında benzer kriterler uyguluyorlar. Bazı hastaneler, sürücü adaylarından Temel ilk yardım ve ileri sürüş eğitimi almış olmalarını ve bunları belgelendirmelerini istiyorlar. Özel hastanelerin başvurularda istedikleri belgeler de şunlardır;

    1- Başvuru dilekçesi; Başvurduğunuz hastaneye istinaden, ambulans şoförü kadrosu için başvurduğunuz belirtip, istenen belgeleri dilekçenize yazıyorsunuz.

    2-Nüfus cüzdanı (Yeni nesil, çipli TC kimlik kartı olması gerekiyor)

    3-Sürücü belgesi, sürücü belgesi GBT formu (en az B sınıfı, 5 yıl ve daha önce alınmış ehliyet;)

    4-Sabıka kaydı ( sabıka kaydını ve GBT sorgulamasını e-devlet üzerinden yapıp, indirebilirsiniz)

    5-İleri sürüş eğitimi almış olduğunu gösteren belge (AST)

    6- Temel ilk yardım belgesi

     

    İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı

    Son dakika haberi... Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Türkiye'nin corona virüsle mücadelesi! Son 24 saatte neler yaşandı?

    Sıradaki Haber