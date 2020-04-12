Ambulans Şöförü Nasıl Olunur? Ambulans Şöförü Olma Şartları

Kamu veya özel hastanelerde ambulans şoförü alımlarında belirli kıstaslar uygulanıyor. Kişinin en az lise veya dengi okullardan mezun olması gerekiyor.



Ambulans Şoförü Nasıl Olunur?



Ambulans ekibi, hastaya veya olay yerine ilk yardım ekibi olarak geldiğinden şoförün de Acil Tıp Teknisyenliği veya Sağlık Lisesi mezunu olması öncelik kazanıyor.



Ön lisans fakültelerinin Acil Tıp Teknisyenliği mezunuysanız başvurunuz öncelik kazanıyor. Bununla birlikte, ilk yardım sertifikanızın olması, Sağlık Bakanlığı psikolojik analiz testinden geçmeniz ve ileri seviye sürüş yeteneğinizin olması gerekiyor. B sınıfı ehliyete ve SRC 2-4 belgelerine de sahip olmalısınız.



Ambulans Şoförü İçin İstenen Belgeler



Kamu hastaneleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı olduğu için, ambulans şoförü alım duyuruları ve şartları için bakanlığın internet sayfasını takip etmeniz yeterlidir. Bakanlığın, ambulans şoförü alımları için aşağıdaki şartları bulunuyor;



1- En az B sınıfı (manuel vites) sürücü belgesine sahip olmalısınız. Başvuru tarihi itibariyle belgenizin 3 yıl ve öncesi olması gerekiyor.



2- Psikoteknik değerlendirme belgesi almalısınız. Değerlendirmeden başarıyla geçmelisiniz.



3- “Ambulans sürücüsü olarak görev yapması, ağır iş yapması ve gece vardiyasında çalışması uygundur” ibaresinin bulunduğu sağlık kurulu raporu almanız gerekiyor.



Özel hastaneler de ambulans şoförü alımlarında benzer kriterler uyguluyorlar. Bazı hastaneler, sürücü adaylarından Temel ilk yardım ve ileri sürüş eğitimi almış olmalarını ve bunları belgelendirmelerini istiyorlar. Özel hastanelerin başvurularda istedikleri belgeler de şunlardır;



1- Başvuru dilekçesi; Başvurduğunuz hastaneye istinaden, ambulans şoförü kadrosu için başvurduğunuz belirtip, istenen belgeleri dilekçenize yazıyorsunuz.

2-Nüfus cüzdanı (Yeni nesil, çipli TC kimlik kartı olması gerekiyor)



3-Sürücü belgesi, sürücü belgesi GBT formu (en az B sınıfı, 5 yıl ve daha önce alınmış ehliyet;)



4-Sabıka kaydı ( sabıka kaydını ve GBT sorgulamasını e-devlet üzerinden yapıp, indirebilirsiniz)

5-İleri sürüş eğitimi almış olduğunu gösteren belge (AST)

6- Temel ilk yardım belgesi