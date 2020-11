Ameliyathane Hemşiresi Nedir, Nasıl Olunur? Ameliyathane Hemşireliği Mezunu Ne İş Yapar?

Ameliyathane hemşiresi, adından da anlaşıldığı gibi ameliyathanelerde görev alan kişilere denilmektedir. Ana çalışma yerleri her ne kadar ameliyathane gibi gözükse de bu hemşireler genel olarak hastanelerin pek çok alanlarında görev alabilirler.



Ameliyathane Hemşiresi Nedir?



Ameliyathane hemşiresi, özellikle hastaların cerrahi işlem görmeden önce ameliyathaneyi işleme uygun hale getiren kişidir. Ameliyathane hemşiresi en genel tanımıyla, bir sağlık personelidir. Görev alanı ise ameliyathaneler başta olmak üzere cerrahi uzmanı ekibin çalıştığı tüm birimlerdir. Ameliyathane hemşiresi ameliyat öncesi ameliyathaneyi cerrahi işleme hazırlamak için çalışmalar yapar. Ayrıca ameliyata girecek tüm cerrahi ekibe asistanlık yapmak görevi de ameliyathane hemşirelerine aittir.



Ameliyathane Hemşiresi Nasıl Olunur?



Ameliyat hemşiresi olmak için kişinin bir sağlık bölümünden mezun olması gerekir. Genellikle ameliyathane hemşireleri sağlık meslek lisesi ya da sağlıkla ilgili üniversitelerden mezun olur. Bu üniversitelerin ve eğitim kurumlarının hemşirelik bölümünü bitiren kişiler ameliyat hemşiresi olarak göreve başlayabilirler.



Genellikle hemşireler, hastanelerin pek çok birimlerinde görev alabilirler. Ama ameliyathane hemşiresi olan kişiler genellikle yüksek dikkat ve sorumluluğu olan ekip çalışmasına yatkın olan ve analitik düşünme yeteneğine sahip olan kişilerden oluşmaktadır.



Ameliyathane Hemşireliği Mezunu Ne İş Yapar?



Ameliyathane hemşiresi, sağlık bölümlerinden mezun olan ve görev alanı olarak ameliyathaneye atanan kişilerdir. Genel olarak görev tanımları şu şekildedir;

- Ameliyathane hemşireleri mutlaka cerrahi işlem öncesi hastanın tüm prosedürlerini denetlenmelidir.

- Cerrahi işleme girecek olan hastaya ve hasta yakınlarına gerekli bilgiyi vermelidir.

- Yapılacak tüm işlemlerde sağlıkla ilgili etik kurallara uymak zorundadır.

- Cerrahi işlem öncesinde müdahaleye girecek ekibe maske, eldiven ve önlük giymesi için yardımcı olmalıdır.

- Cerrahi işlem öncesinde tüm cerrahi ekipmanları sterilize etmek, düzenlemek ve ameliyata hazır hale getirmek yine ameliyathane hemşiresinin görevleri arasındadır.



Kısacası ameliyathane hemşiresi, ameliyathanelerde görev aldığı için bu alanlarda tüm düzeni korumak ve idare etmekle görevlidir. Genel iş tanımı olarak da ameliyathane hemşire nerenin cerrahi işlem öncesinde düzeni sağlamak ve ameliyathaneyi hazır hale getirmek şeklinde bir açıklama verilmiştir.



Ameliyathane hemşireleri, her ne kadar sağlık bölümlerinden mezun olarak atanmış personeller olsa da bazı niteliklere sahip olmak zorundadır. Bu nitelikler;

- Analitik ve hızlı düşünme yeteneğine sahip olmak,

- Stresli ortamlarda çalışabilmek, stresli durumlarla kolaylıkla başa çıkabilmek,

- Etkili bir şekilde iletişim gücü,

- Hasta güvenliğini ve hastanın sağlığını ön planda tutmak,

- Dikkatli ve sorumluluk sahibi olmak.



Bu niteliklerin her biri mutlaka ameliyathane hemşirelerinde bulunmalıdır. Çünkü ameliyathane hemşireleri cerrahi müdahale sırasında görev aldıkları için bu özelliklerin hepsini taşımalı ve daha pratik işlemler yapabilmelidir. Cerrahi müdahale sırasında zaman, yapılan işlem ve müdahale çok önemlidir. Bu sebeple de ameliyathane hemşireleri bu niteliklerin hepsini taşımalıdır.