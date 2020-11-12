Anaokulu Öğretmeni Nasıl Olunur? Anaokulu Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Anaokulu öğretmeni, ilkokul çağına henüz gelmemiş çocukların eğitimi için okul öncesi gelişim alanında çalışan kişidir. Anaokulu öğretmenleri, çocukların duygusal, psikolojik ve zihinsel olarak gelişimine katkıda bulunur. Anaokulu öğretmeni nedir? Nasıl olunur? Anaokulu mezunları ne iş yapar? Pek çok sorunun cevabını sizler için derledik.
Anaokulu öğretmeni, ilkokul eğitimi öncesi çocukların duygusal ve zihinsel gelişimi, beceri ve öğrenme yetilerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimcidir.
Anaokulu Öğretmeni Nasıl Olunur?
Anaokulu öğretmeni olmak için 4 yıllık lisans programını bitirmiş olmanız gerekir. Aynı zamanda, çocuk gelişimi bölümü, ev ekonomisi, okul öncesi öğretmenliği ve Anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olmanız gerekir. Bu bölümlerden mezun olduktan sonra KPSS’ye girerek başarılı olduktan sonra Anaokulu öğretmeni olmaya hak kazanabilirsiniz.
Anaokulu Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
Anaokulu Öğretmenliğinden mezun olan kişiler, ilkokul eğitimi öncesinde çocukların pek çok alanda gelişimine yardımcı olur. Anaokulu öğretmenlerinin başlıca görevleri şunlardır;
Çocukların eğitim sürecini planlamak
Çocukların yaşına ve yeteneklerine göre oyunlar tasarlamak
Eğitim verilen ortamı, eğitim ve öğretime uygun bir hale getirmek
Çocuklara kişisel bakım ve çevre bakımı gibi temel eğitimler vermek
Çocukların yaş grubuna ve gelişmelerine göre uygun materyalleri belirler.
Çocukların velilerinden çocuğun ev yaşamı ve alışkanlıkları ile ilgili bilgi edinmek
Çocukları soru sormaya, araştırmaya ve bilgi toplamaya yönlendirmek
Çocukların sağlıklı ve yararlı yiyeceklerle beslenmesini sağlamak
Çocuklara nasıl temizleneceğini uygulamalı bir şekilde göstermek
Çocukların hal ve hareketlerini inceleyerek gerekli durumları not almak ve aile ile paylaşmak
Anaokulu Olma Şartları Nelerdir?
Çocuk gelişimi, ev ekonomisi, okul öncesi öğretmenliği ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olarak KPSS’de başarılı olmanız Anaokulu öğretmeni olmak için gerekir. Aynı zamanda Anaokulu öğretmeni olmak isteyen kişilerin sabırlı ve sakin bir yapıya sahip olması ve çocuklarla iyi iletişim kurabilmesi çok önemlidir.
Anaokulu öğretmenliğini tercih edecek olan kişilerin öğrenmeyi ömür boyu kendine ilke edinmiş olması gerekir. Aynı zamanda profesyonel ve disiplinli olmak, ekip çalışmasına uyumlu olmak, çocuklarla ve diğer insanlarla güçlü iletişim kurabilmek bu mesleğin gerektirdiği şartlar arasında yer alır.
Anaokulu Öğretmeni İş Alanları ve Çalışma İmkanları
Anaokulu öğretmeni ve okul öncesi öğretmenleri, devlet okullarında ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış özel eğitim kurumlarında görev yapabilir.
Anaokulu Öğretmen Maaşı
Anaokulunda öğretmen olarak görev yapan bir kişi KPSS’ye girerek devlet okullarına atandığı zaman 3700 TL maaş alır. Anaokulu öğretmenlerinin maaşları, ayda 48 saat alabilecekleri ek ders ücretleri ile birlikte 4500 TL olabilir. Fakat bu ücretler, atanmış olan öğretmenler için geçerlidir. Sözleşmeli öğretmenler için bu maaşların geçerliliği yoktur. Özel sektörde çalışan Anaokulu öğretmenleri ise, devlete göre genellikle daha az maaş alır. Özel sektörde çalışanlar için net bir maaş söylemek zor olsa da ortalama 1500 ile 2800 arasında maaş veriyor. Fakat iyi bir yerde öğretmenlik yapanlar ise, 4500 TL ile 5000 TL arası maaş alma imkanı buluyor.
Anaokulu Öğretmenliği Dersleri Nelerdir?
Öğretim metotları
Çocuk oyunları
İletişim teknikleri ve insan psikolojisi
Çocuk psikolojisi ve çocuk gelişimi ile ilgili dersler
Engelli çocuklara yaklaşım
Acil yardım teknikleri