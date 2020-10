Arff Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Gelişen teknolojiye ayak uyduran ve daha modern, yenilikçi ve müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran havayolu ulaşımı, bununla beraber birçok farklı mesleği ön plana çıkarıyor. Bu mesleklerden biri olarak da son dönemlerde oldukça fazla tercih edilen ARFF memurudur.



Arff Memuru Nedir?



Aircra Recue and Fire Fighng şeklinde de ifade edilen Arf, havaalanlarında görevli memurlar olarak bilinmektedir. Olası çıkabilecek yangınlara müdahale ile beraber uçaklar için yakıt ikmali gerçekleştirecek olan görevliler olarak ön plana çıkıyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi bünyesinde istihdam edilen bu memurlar, ülkenin birçok farklı havaalanlarında görevlerini gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda havaalanlarında olası kazalar ve bu gibi sorunlara karşı da hazırlık konusunda sorumluluğu bulunan bir memuriyettir.



Arff Memuru Ne İş Yapar?



Arff memuru hem havada hem de yardı olan uçaklar üzerinde pek çok önemli göreve sahiptir. Özellikle afet ve tüm kazalar, farklı olaylar, yangın ile beraber acil durumlar karşısında müdahale sorumluluğu taşıyan kişilerdir. Yaşanabilecek tüm kazalara karşı önlem ve tedbir alması gereken memurlar olarak değerlendirilir. Bu memurlar oldukça yoğun bir eğitime katılırlar ve işleri kolay değildir. Hava alanlarında herhangi bir yangın ya da kaza ve birçok olaya karşı, her an tetikte ve hazır olması gereken memurlardır.



Arff Memuru Nasıl Olunur?



Son dönemlerin en dikkat çeken ve popüler meslekleri arasında ARFF memuru geliyor. Özellikle nasıl ARFF memuru olunması gerektiğine dair internet üzerinden çok sık karıştırma gerçekleştirilmekte. Af memuru olabilmek için belli başlı bazı önlisans bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir.



- Acil yardım ve afet yönetimi

- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

- İtfaiyecilik ve yangın güvenliği



Bunların dışında ayrıca belli başlı bazı kriterlerin kişide olması gerekmektedir.



- En az 1,65 cm boy şartı

- Santimetre cinsinden boyundan en fazla 10 veya 15 miktar kadar kilo farkı olması

- Astım, bronşit, kekemelik, renk körlüğü, epilepsi ya da sağırlık ile görme bozukluğu gibi durumların bulunmaması

- Davranış bozukluğu ya da aşırı psikolojik duyarlılık ile beraber kan tutması, yükseklik korkusu ve benzeri durumların bulunmaması



Bu gibi koşullar Arff memur olabilmek için bir mecburiyettir.