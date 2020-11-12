Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

2 yıllık eğitim boyunca daha çok uygulamalı dersler yapılmaktadır. Aynı zamanda dünya mutfağına ve yemek pişirme tekniklerine dair teorik bilgilerin verildiği dersler de mevcut. DGS sınavına giren öğrenciler Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerinde okuyabilir. Bu bölümler 4 yıllık olduğu için mezunların iş bulma şansı diğer adaylara göre daha yüksektir.

Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir?

Aşçılık (Myo) bölümünde yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri, ülke mutfakları arasındaki farklar ve gıda teknolojisi gibi konularda eğitim verilmektedir. Derslerin birçoğu aşçı adaylarının el becerilerine geliştirmeye yöneliktir. Erasmus ile yurt dışına çıkan öğrenciler Avrupa ülkelerindeki otellerde staj yapabilir. Yurt dışında staj yapmak, hem mesleki alanda deneyim katar hem de daha kolay iş bulunmasını sağlar.

Başarılı sıralamasında yer alan ilk 5 ülke ve aşçılık bölümünün taban puanları:

İstanbul Bilgi Üniversitesi - 394,60132

İstinye Üniversitesi - 394,20358

Haliç Üniversitesi - 366,06977

İstanbul Arel Üniversitesi - 355,73567

Nişantaşı Üniversitesi - 351,24336

2 yıllık eğitimin ardından mezunlara Aşçılık Önlisans Diploması verilmektedir. Aşçılık bölümünün diğer bölümlerden en büyük farklı kontenjanının çok az olmasıdır. Vakıf üniversiteleri yılda sadece 5 - 8 arası öğrenci almaktadır. Anadolu Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi gibi devlet okullarının kontenjanı ise 70'dir.

Bu bölümden mezun olanlara ''mutfak şefi'' ve ''aşçı'' denir.

Aşçılık (Myo) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dönem Dersleri:

Temel Yiyecek Üretimi

Mutfak Organizasyonu

Beslenmenin Temel İlkeleri

Aşçılığa Giriş

Genel İşletme

Dönem Dersleri

Mutfak Tarihi ve Kültürü

Pastane Ürünleri

Yiyecek Hazırlama Teknikleri

Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama

Endüstriyel Mutfak Uygulamaları

Dönem Dersleri

Unlu Gıda Üretim Teknikleri

Görgü Kuralları

Yiyecek İçecek Servisi

Ziyafet Mutfağı

Gıda Teknolojisi

İş Yeri Eğitimi

Dönem Dersleri

Osmanlı Mutfağı

Hijyen ve Sanitasyon

Dünya Mutfakları Uygulamaları ve Teknikleri

Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü

Meslek Etiği

Aşçılık bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır: Aromatik Otlar, Baharatlar ve Karışımlar, Turizmde Etik, Restoran İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve İş Güvenliği ve Yaratıcı Mutfak Uygulamaları

Aşçılık (Myo) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Aşçılık bölümünden mezun olanların en büyük avantajı hem gıda hem de turizm sektöründe rahatlıkla iş bulabilmeleridir.

1- Otellerde ve restoranlarda aşçılık

2- Büfe ustası / aşçısı

3- Kafeteryalarda depo görevlisi

4- Özel sektörde yönetici aşçı şefi

5- Süsleme ustası

6- Kahvaltı şefi

Aşçılık (Myo) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

1- MYO bölümünden mezun olanlar birçok yerde aşçılık yapabilir. Çalışılabilecek yerler: İş merkezleri, alışveriş mağazaları, fabrikalar, öğrenci yurtları, huzurevleri, hastaneler ve bakım merkezleri.

2- Mezunlar ''gece aşçısı'', ''soğuk aşçı'' ve ''yardımcı aşçı'' ilanlarına da başvuru yapabilir.

3- Yemek kültürü ve dünya mutfakları hakkında bilgiler veren bir internet sitesi açabilir.