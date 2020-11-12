BİST1.2921.00EURO9.12-0.74USD7.71-1.03ALTIN464.30-0.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKariyer Haberleri Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
    ABONE OL
    12.11.2020 - 14:21 |

    Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında yer alan aşçılık bölümü 2 yıllıktır. Mezun olan öğrenciler Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümüne dikey geçiş yaparak 4 yıllık lisans programını tamamlayabilir. Mezunlar, staj yapıp deneyim kazandıktan sonra otellerde, tatil merkezlerinde ve restoranlarda aşçı olarak çalışabilir. Aşçılık bölümü dersleri nelerdir, mezunlar hangi işlerde çalışabilir? Merak edenler için tüm detayları derledik.

    Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    2 yıllık eğitim boyunca daha çok uygulamalı dersler yapılmaktadır. Aynı zamanda dünya mutfağına ve yemek pişirme tekniklerine dair teorik bilgilerin verildiği dersler de mevcut. DGS sınavına giren öğrenciler Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerinde okuyabilir. Bu bölümler 4 yıllık olduğu için mezunların iş bulma şansı diğer adaylara göre daha yüksektir.

    Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir?

    Aşçılık (Myo) bölümünde yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri, ülke mutfakları arasındaki farklar ve gıda teknolojisi gibi konularda eğitim verilmektedir. Derslerin birçoğu aşçı adaylarının el becerilerine geliştirmeye yöneliktir. Erasmus ile yurt dışına çıkan öğrenciler Avrupa ülkelerindeki otellerde staj yapabilir. Yurt dışında staj yapmak, hem mesleki alanda deneyim katar hem de daha kolay iş bulunmasını sağlar.

    Başarılı sıralamasında yer alan ilk 5 ülke ve aşçılık bölümünün taban puanları:

     İstanbul Bilgi Üniversitesi - 394,60132

     İstinye Üniversitesi - 394,20358

     Haliç Üniversitesi - 366,06977

     İstanbul Arel Üniversitesi - 355,73567

     Nişantaşı Üniversitesi - 351,24336

    2 yıllık eğitimin ardından mezunlara Aşçılık Önlisans Diploması verilmektedir. Aşçılık bölümünün diğer bölümlerden en büyük farklı kontenjanının çok az olmasıdır. Vakıf üniversiteleri yılda sadece 5 - 8 arası öğrenci almaktadır. Anadolu Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi gibi devlet okullarının kontenjanı ise 70'dir.

    Bu bölümden mezun olanlara ''mutfak şefi'' ve ''aşçı'' denir.

    Aşçılık (Myo) Bölümü Dersleri Nelerdir?

     

    1. Dönem Dersleri:

     

     Temel Yiyecek Üretimi

     Mutfak Organizasyonu

     Beslenmenin Temel İlkeleri

     Aşçılığa Giriş

     Genel İşletme

     

    1. Dönem Dersleri

     

     Mutfak Tarihi ve Kültürü

     Pastane Ürünleri

     Yiyecek Hazırlama Teknikleri

     Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama

     Endüstriyel Mutfak Uygulamaları

     

    1. Dönem Dersleri

     

     Unlu Gıda Üretim Teknikleri

     Görgü Kuralları

     Yiyecek İçecek Servisi

     Ziyafet Mutfağı

     Gıda Teknolojisi

     İş Yeri Eğitimi

     

    1. Dönem Dersleri

     

     Osmanlı Mutfağı

     Hijyen ve Sanitasyon

     Dünya Mutfakları Uygulamaları ve Teknikleri

     Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü

     Meslek Etiği

    Aşçılık bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır: Aromatik Otlar, Baharatlar ve Karışımlar, Turizmde Etik, Restoran İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve İş Güvenliği ve Yaratıcı Mutfak Uygulamaları

    Aşçılık (Myo) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    Aşçılık bölümünden mezun olanların en büyük avantajı hem gıda hem de turizm sektöründe rahatlıkla iş bulabilmeleridir.

     

     1- Otellerde ve restoranlarda aşçılık

     

     2- Büfe ustası / aşçısı

     

     3- Kafeteryalarda depo görevlisi

     

     4- Özel sektörde yönetici aşçı şefi

     

     5- Süsleme ustası

     

     6- Kahvaltı şefi

    Aşçılık (Myo) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

    1- MYO bölümünden mezun olanlar birçok yerde aşçılık yapabilir. Çalışılabilecek yerler: İş merkezleri, alışveriş mağazaları, fabrikalar, öğrenci yurtları, huzurevleri, hastaneler ve bakım merkezleri.

     

     2- Mezunlar ''gece aşçısı'', ''soğuk aşçı'' ve ''yardımcı aşçı'' ilanlarına da başvuru yapabilir.

     

     3- Yemek kültürü ve dünya mutfakları hakkında bilgiler veren bir internet sitesi açabilir.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında? Özlem Türeci ile koronavirüs aşısını bulan doktor Uğur Şahin nereli?

    Uğur Şahin kimdir, kaç yaşında? Özlem Türeci ile koronavirüs aşısını bulan doktor Uğur Şahin nereli?

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi yaşamını yitirdi!

    Otomobil baraj gölüne uçtu: 3 kişi yaşamını yitirdi!

    Sıradaki Haber