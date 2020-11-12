Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokullarında yer alan aşçılık bölümü 2 yıllıktır. Mezun olan öğrenciler Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümüne dikey geçiş yaparak 4 yıllık lisans programını tamamlayabilir. Mezunlar, staj yapıp deneyim kazandıktan sonra otellerde, tatil merkezlerinde ve restoranlarda aşçı olarak çalışabilir. Aşçılık bölümü dersleri nelerdir, mezunlar hangi işlerde çalışabilir? Merak edenler için tüm detayları derledik.
2 yıllık eğitim boyunca daha çok uygulamalı dersler yapılmaktadır. Aynı zamanda dünya mutfağına ve yemek pişirme tekniklerine dair teorik bilgilerin verildiği dersler de mevcut. DGS sınavına giren öğrenciler Gastronomi ve Mutfak Sanatları ya da Yiyecek İçecek İşletmeciliği bölümlerinde okuyabilir. Bu bölümler 4 yıllık olduğu için mezunların iş bulma şansı diğer adaylara göre daha yüksektir.
Aşçılık (Myo) Bölümü Nedir?
Aşçılık (Myo) bölümünde yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri, ülke mutfakları arasındaki farklar ve gıda teknolojisi gibi konularda eğitim verilmektedir. Derslerin birçoğu aşçı adaylarının el becerilerine geliştirmeye yöneliktir. Erasmus ile yurt dışına çıkan öğrenciler Avrupa ülkelerindeki otellerde staj yapabilir. Yurt dışında staj yapmak, hem mesleki alanda deneyim katar hem de daha kolay iş bulunmasını sağlar.
Başarılı sıralamasında yer alan ilk 5 ülke ve aşçılık bölümünün taban puanları:
İstanbul Bilgi Üniversitesi - 394,60132
İstinye Üniversitesi - 394,20358
Haliç Üniversitesi - 366,06977
İstanbul Arel Üniversitesi - 355,73567
Nişantaşı Üniversitesi - 351,24336
2 yıllık eğitimin ardından mezunlara Aşçılık Önlisans Diploması verilmektedir. Aşçılık bölümünün diğer bölümlerden en büyük farklı kontenjanının çok az olmasıdır. Vakıf üniversiteleri yılda sadece 5 - 8 arası öğrenci almaktadır. Anadolu Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi gibi devlet okullarının kontenjanı ise 70'dir.
Bu bölümden mezun olanlara ''mutfak şefi'' ve ''aşçı'' denir.
Aşçılık (Myo) Bölümü Dersleri Nelerdir?
- Dönem Dersleri:
Temel Yiyecek Üretimi
Mutfak Organizasyonu
Beslenmenin Temel İlkeleri
Aşçılığa Giriş
Genel İşletme
- Dönem Dersleri
Mutfak Tarihi ve Kültürü
Pastane Ürünleri
Yiyecek Hazırlama Teknikleri
Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama
Endüstriyel Mutfak Uygulamaları
- Dönem Dersleri
Unlu Gıda Üretim Teknikleri
Görgü Kuralları
Yiyecek İçecek Servisi
Ziyafet Mutfağı
Gıda Teknolojisi
İş Yeri Eğitimi
- Dönem Dersleri
Osmanlı Mutfağı
Hijyen ve Sanitasyon
Dünya Mutfakları Uygulamaları ve Teknikleri
Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü
Meslek Etiği
Aşçılık bölümünde yer alan seçmeli dersler ise şunlardır: Aromatik Otlar, Baharatlar ve Karışımlar, Turizmde Etik, Restoran İşletmeciliği, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve İş Güvenliği ve Yaratıcı Mutfak Uygulamaları
Aşçılık (Myo) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Aşçılık bölümünden mezun olanların en büyük avantajı hem gıda hem de turizm sektöründe rahatlıkla iş bulabilmeleridir.
1- Otellerde ve restoranlarda aşçılık
2- Büfe ustası / aşçısı
3- Kafeteryalarda depo görevlisi
4- Özel sektörde yönetici aşçı şefi
5- Süsleme ustası
6- Kahvaltı şefi
Aşçılık (Myo) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?
1- MYO bölümünden mezun olanlar birçok yerde aşçılık yapabilir. Çalışılabilecek yerler: İş merkezleri, alışveriş mağazaları, fabrikalar, öğrenci yurtları, huzurevleri, hastaneler ve bakım merkezleri.
2- Mezunlar ''gece aşçısı'', ''soğuk aşçı'' ve ''yardımcı aşçı'' ilanlarına da başvuru yapabilir.
3- Yemek kültürü ve dünya mutfakları hakkında bilgiler veren bir internet sitesi açabilir.