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    HaberlerKariyer Haberleri Asteğmen Nasıl Olunur? Jandarma, Deniz, Kısa Dönem Asteğmen Olma Şartları
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    12.04.2020 - 18:58 |

    Asteğmen Nasıl Olunur? Jandarma, Deniz, Kısa Dönem Asteğmen Olma Şartları

    Askerlik çağına ermiş olan bütün erkek bireyler, er veya asteğmen rütbelerinde vazifelerini yerine getirmek zorundadır. Özellikle asteğmen olarak alınacak olan kişilerde bazı şartlar aranmakta ve şartlara uygun olan kişiler seçilmektedir. İşte asteğmen olmak için yapmanız ve bilmeniz gerekenler.

    Asteğmen Nasıl Olunur? Jandarma, Deniz, Kısa Dönem Asteğmen Olma Şartları

    Asteğmen olmak isteyen biri en az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmalıdır. 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra 3 ve daha üzeri bir puana sahip olmak gerekmektedir. 4 yıllık bir fakülteden 3 ve üzeri bir puan ile mezun olmuş bir birey, asteğmenlik için başvuru yapabilmektedir.

    Türk Silahlı Kuvvetleri, ihtiyaçları doğrultusunda asteğmen alımında bulunmaktadır. Asteğmen olmak isteyen bireyler, form doldurmalı ve formda istenen bilgileri eksiksiz olarak sunmalıdır. İhtiyaç olması durumunda, asteğmen statüsünde askerlik görevi yerine getirilmektedir.

    Asteğmen Nasıl Olunur?

    Askerlik şubesine gelen ve ''ben asteğmen olmak istiyorum'' diyen herkes, ne yazık ki asteğmen olarak kabul edilmemektedir. 4 yıllık bir üniversite mezunu olan herkes, asteğmen olarak askerlik yapmak istediğini beyan etme hakkına sahiptir. Not ortalaması yeterliyse ve asteğmen ihtiyacı varsa, asteğmen alımı yapılmaktadır.

    Mezun olunan bölümün bir önemi olmamakla birlikte asteğmen olma hakkını elde etmiş kişiler arasında kura çekilmektedir. Asteğmen olan birinin askerliğini kısa dönem yapması mümkün olmayıp tam 12 ay askerlik yapmaktadır. Askerlik görevi sona erdiğinde, isteğe bağlı asteğmen olarak kalmak mümkün değildir. Yedek subay olarak anılan asteğmenler, akademik ve teknik bilgileri ile orduya katkı sağlamaktadır.

    Jandarma – Deniz - Kısa Dönem Asteğmen Olma Şartları

    Eski sistemde lisans mezunları askere gideceği zaman sınav yapılmakta olup başarılı olanlar asteğmen olarak askerlik görevini yapmaktayken, sistemde değişikliğe gidilmiştir. Sınav sistemi kaldırılarak yerine kura sistemi getirilmiştir. Herhangi bir sınav yapılmamakta, tamamen kura çekimi ile belirlenmektedir. Asteğmen olarak görev yapmak isteyen lisans mezunu, askerlik şubesinde bu isteğini dile getirmelidir.

    Askeriyenin ihtiyacına göre asteğmen alımı yapılmaktadır. Her ne kadar asteğmen olma, şansa bağlı olsa da boy ve kilo orantısına dikkat edilmektedir. Boyuna göre aşırı zayıf veya kilolu olan birinin asteğmen olarak seçilme şansı yoktur. Bilgisayar ortamında ihtiyaca göre asteğmen alımı yapıldığından, kimseye herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir.

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