Astsubay Nasıl Olunur? Astsubay Ve Yedek Astsubay Olma Şartları

Astsubay olmak adına lisenin bitirilmesi yeterlidir. Lise bittikten sonra üniversite sınavlarından alınan puan ile beraber askeri mülakatlara girip yeterli görüldüğü durumda astsubay olunabilir.



Bir başka alternatif ise üniversitelerin lisans ya da önlisans bölümlerinden mezun olmaktır. Üniversitelerin bölümlerinden mezun olan bireyler TSK'nın duyurusu yayınlandıktan sonra askerlik şubesine başvuruda bulunarak katılma hakkı kazanılabilir.



Astsubay ve Yedek Astsubay Olma Şartları



Astsubay olma şartları;

- Lise ya da dengi okullardan mezun olmak, 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak,

- 4 senelik fakülteleri bitirenler adına 28 yaş üstü olmamak,

- 2 senelik fakülteleri bitirenler adına 26 yaş üstü olmamak,

- Diş yapısının kusursuz olması,

- Vücut yapısı sağlam ve düzgün olmak, herhangi vücut sorunun olmaması,

- Vücutta herhangi dövme, çizik, yanık gibi durumlar olmaması,

- TSK'nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olma. Erkeklerde 1.64, kadınlarda 1.58 boy minimum şarttır.



Askeri hastaneye sevk edilip sağlık raporu alınır. Orada sorun çıkmaması vaziyetinde 50 soruluk yazılı sınava girilir. Bu sınavlar neticesinde minimum 70 puan alınması gerekir. Bununla beraber kazanıldığı takdirde son olarak mülakat sürecine tabi tutulur.



Yedek Astsubay olma şartları;

- Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen kişiler, ödeme yaptıktan hemen sonra celp tercihlerini belirlemektedir.

- Kurada çıkmamaları vaziyetinde erteleme hakkı olan kişiler, askerliklerini erteleyebilir ya da eğitim vaziyetlerine göre yedek astsubay şeklinde vatani görevini yerine getirebilir.

- Bedelli askerlikten faydalanmak istemeyen kişilere ise türlü alternatifler sunulmaktadır. Lisans ya da üstü mezunlara yedek subaylık şansı tanımlanırken meslek yüksekokulu mezunlarına ise yedek astsubaylık şansı tanımlanıyor. Lisans veya üstü mezunlar da yedek astsubaylık uygulamasından yararlanmaktadır. Yedek subay ve astsubay olan kişiler askerlik görevlerini 12 ay şeklinde yerine getirmektedir.



Bu şartlar dahilinde astsubay ve yedek astsubay olmak mümkündür. Kişi şartlara uygunsa e-devlet aracılığıyla başvuru yapabilir.