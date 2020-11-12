Bahçe Bitkileri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Bahçe bitkileri bölümü genel olarak bağ ve tarlalarda üretilecek olan ürünlerin yetiştirilmesi adına uygun olan bir bölümdür.



Bahçe Bitkileri Bölümü Nedir?



Bahçe Bitkileri Bölümü adından anlaşıldığı gibi bağ, bahçe ya da tarla gibi sebze ve ya meyve yetiştirmeye uygun olan alanlarda bilimsel metotlar ile ürünlerin yetiştirilmesini sağlar. Ayrıca, üretilecek ürünlerin genel anlamda çeşitliliğinin artırılması, tarlaların hasat edilmesi, korunması ve de müşteri ile birlikte buluşturulması aşamaları hakkında çalışmanın gerçekleştirildiği akademik bir disiplin olmaktadır.



Türkiye meyve ve ya sebze üretimi konusunda kişiler gerek konumu gerek ise de bitki örtüsünün sağladığı çeşitli pek çok avantajlar sayesinde de gerçek bir tarım ülkesi olmaktadır.



Bahçe Bitkileri Bölümü Eğitimi Nasıldır?



Bahçe Bitkileri bölümü, üniversitelerde eğitimleri verilen toplamda 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Bölümlerin içeriklerine genel anlamda bakıldığı zamanlarda da Bahçe Bitkileri bölümü genel olarak Bahçe ve Tarla Bitkileri ile Bahçe Bitkileri Üretimi ve de Pazarlaması gibi çeşitli alternatif bölümler söz konusu olmaktadır. Bahçe Bitkileri bölümü tercih edecek olan öğrenciler aşağıdaki dersleri alırlar.



Bu dersler;

Matematik, Kimya, Fizik, Jeoloji, Ekonomi, Bitki Besleme, Tarımsal Ekoloji, Tarım Ekonomisi, Botanik, Toprak Bilgisi, Genel Bağcılık, Meyve Yetiştirme İlkeleri, Bahçe bitkilerinin Fizyolojisi ve de Bahçe Bitkileri Islahı gibi çeşitli dersleri toplam 8 yarıyılda başarı ile birlikte tamamladıkları zaman mezun olabilirler.



Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Bitki bitkileri koruma bölümü mezunları günümüzde çok çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulabilirler. Bu bölüm mezunları tarım konusunda verimin çok arttırılması, bir tarla, bağ ve ya bahçenin verimli üretimlere elverişli olması çok önemli olan çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu nedenle bahçe bitkileri bölümü oldukça önemli iş alanları olan bir bölümdür.



Bahçe Bitkileri Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?



Bahçe bitkileri bölümü üzerine eğitim almış olan mezunlar bahçe bitkilerinin;

Bitki Hastalıkları ve Dikim Zamanı, Kullanılacak olan Gübre Türü, Ürünler için İklim ile birlikte Toprak Uyumu, Yüksek Verimli olan ve Kaliteli olan Meyve Ağaçları, Sebze ve de Süs Bitkileri için Tohum Islahları gibi çeşitli konular üzerine hakimiyetleri de söz konusu olmaktadır.



Ürün pazarlama konusunda kişiler eğitimlerini tamamlamış olacaklardır. Böylelikle bahçe bitkileri bölümünden mezun olan aday öğrenciler için çalışma sahaları oldukça geniştir. Bu bahçe bitkileri bölümü mezunları, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına tam olarak bağlı pek çok kurumda istihdam edebilirler. Onun haricinde bazı zirai konularda hizmet sunmakta olan her kuruluşta; sera, fidanlık, meyve bahçeleri, üzüm bağları gibi pek çok alanda çalışabilmektedirler.



Bahçe bitkileri bölümü mezunu olan kişiler kendi özel arazilerinde de çalışabilirler. Kendi alanlarından sürekli olarak üretmiş oldukları meyve ve ya sebzeleri ister bu kişiler kendisi doğrudan, isterler ise kişiler çeşitli kurumlar aracılığı ile de ürünlerin pazarlanmasını sağlayabilirler. Bu nedenle bahçe bitkileri bölümü günümüzde oldukça önemli olup tercih edilen ve kalkınmayı hedefleyen bir meslek dalıdır.