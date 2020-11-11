Bankacılık Ve Sigortacılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Finansal kuruluşlarda, banka ve acentalara alınacak donanımlı iş gücünü yetiştiren bölüm, bankacılık ve sigortacılık bölümüdür.



Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Dersleri Nelerdir?



Bankacılık ve sigortacılık bölümüne yerleşebilmek için gerekli olan puan türü, TYT’dir. Önlisans programı ise 2 yıldır. Bu bölümün taban puanları düşük olduğu için pek çok üniversitede en çok talep gören bölümler arasında yer alır. Bankacılık ve sigortacılık bölümüne her yıl binlerce kontenjan verilir. Sözel bölümde okuyanların çok sık tercih ettiği bu bölüm, çok sayıda sayısal ders içerdiği için okumakta zorlanabilirler. Bankacılık ve sigortacılık bölümünde okuyacak lisans ve önlisans öğrencilerinin göreceği dersler,

Finansal piyasalar ve borsalar

Ticari bankacılık

Finansal ekonomide kullanılan matematiksel yöntemler

Yatırım analizi

Hayat ve mal sigortası

Risk yönetimi

Bu derslerin yoğunluğu ve detayları lisans ve ön lisansa göre değişiklik gösterir.



Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?



Bankacılık ve sigortacılık bölümü genellikle önlisans 2 yıllık bir eğitim programı olarak bilinse de ülkemizde bulunan bazı üniversitelerde bu bölüm, lisans yani 4 yıllık eğitim olarak veriliyor. Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunlarının ilerde banka ve sigorta acentesi personeli olarak, bilgili ve donanımlı bir hale gelmesi amaçlanır.



Bankacılık işlemleri, birimleri, bölümleri ve temel kavramları bilgisine sahip olan mezun olacak adaylar yetiştiriliyor. Bu kişiler mezun olduktan sonra müşterilerin güvenle bankacılık ve sigortacılık işlemlerini yürütür. Aynı zamanda bu personeller, hayat, sağlık, doğal afet, trafik, deprem, kaza, tarım gibi pek çok alanda sigorta çeşidini müşterilere sunar.



Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde öğrenciler sadece teorik bilgi öğrenmekle kalmaz aynı zamanda büyük finansal kuruluşlarla çalışarak pratik kazanma şansı elde eder. Bu bölüm mezunlarının oldukça geniş bir çalışma yelpazesi olmasıyla birlikte KPSS ile devlet kurumlarında görev almaları da mümkündür. Bankacılık ve sigortacılık mezunlarının çalışma alanları ise;

Yatırım bankaları ve sigorta şirketleri

Ticari bankaların risk yönetimi

Yatırım ve sigorta ürünleri

Bankacılığın değerlemesi

Bankacılık mezunlarının çalışabilecekleri başlıca alanlardır. Cumhurbaşkanlığı insan kaynakları verileri ile hazırlanan UNI-VERİ sonuçlarına göre bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunlarının %35.9’u şu işlerde çalışıyor;

Eğitim

Üretim

Teknik, bilimsel ve mesleki faaliyetler

Ulaştırma ve depolama

Hizmet ve konaklama sektörü

Eğlence, kültür ve sanat

Emlak faaliyetleri

İnşaat, depolama ve ulaştırma

Sosyal hizmetler

Kamu hizmetleri

Bilgi ve iletişim



Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadardır?



Bankacılık ve sigortacılık bölümü mezunları KPSS ile devlet kurumlarına atandıkları zaman 3500-4000 TL maaş alırlar. Özel sektörde bu maaşlar, çalışılan kuruma ve kazandığınız deneyimlere göre 2500-5000 arası değişir. Bu alanda çalışacak kişilerin maaşının artması için kendilerini geliştirmeleri gerekir. Aynı zamanda işinizde deneyim kazandıkça maaşınız da aynı oranda artacaktır.