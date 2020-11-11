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    11.11.2020 - 11:54 |

    Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Bilişim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesi İnternetin de gelişmesine neden olmuştur. Bu sebeple bilgi teknolojisi bölümüne ilgi artmıştır. Üniversite tercihi yapan öğrenciler bu bölüm ile ilgili bilgi almak istemektedirler. Bilgi teknolojisi bölümü nedir, dersleri nelerdir, bölümden mezun olan kişiler ne iş yapar gibi soruların cevaplarını derledik.

    Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    İnternetin kullanım alanları arttıkça Bilgi güvenliği ile alakalı konularda da bazı sıkıntılar görülmeye başlamıştır. Çoğu ülke siber saldırılardan korunmak amacıyla pek çok altyapı hazırlığı yapmaktadır. Ülkemizde Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü bu amaç ile kurulmuştur.

    Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Nedir?

    Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü 2 yıllık bir önlisans programıdır. Bu bölümün kuruluş amacı ise bölümü seçen öğrencilerin çalışacakları yerlerdeki bilgi güvenliğini sağlayabilecek şekilde sektöre kazandırılmasıdır.

    Bölümü tercih edecek olan öğrencilerin sorumluluklarını bilen, ekip çalışması yapabilecek, sorumluluk sahibi olan kişiler olması oldukça önemlidir.

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

    Bilgi güvenliği teknolojisi bölümünü tercih edecek olan öğrenciler 2 yıllık bir önlisans programına dahil olurlar. Öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için 120 AKTS dersi doldurmaları bağlı bulundukları üniversitelerin başarı kriterlerini yerine getirmeleri gerekir.

    Bilgi güvenliği teknolojisi bölümünde okumakta olan öğrenciler 4 yarıyıllık ders programına tabi tutulurlar. Bölümü Seçen öğrencilerin 2 yıl boyunca görecekleri dersler şu şekilde sıralanabilir;

    Güvenlik ürünleri izleme

     

    Siber güvenliğe giriş

     

    Güvenlik ürünleri yönetimi

     

    Bilgi teknolojilerine giriş

     

    Bilgi güvenliği yönetimi

     

    Sayısal analiz ve Algoritma

     

    Çoklu programlama dili

     

    Web programlama altyapıları

     

    Güvenlik olay yönetimi

     

    Veri tabanları ve SQL Dilleri

    Gibi pek çok dersten sorumlu olurlar. Bölümü başarılı olarak bitiren kişiler Bilgi güvenliği teknolojisi ön lisans diplomasına sahip olurlar. Öğrenciler isterse DGS sınavına girerek 4 yıllık lisans mezunu olmaya hak kazanabilirler. 4 yıllığa tamamlayabilecekleri bölümler şu şekilde sıralanabilir;

    Bilişim sistemleri mühendisliği

     

    Yazılım mühendisliği

     

    Bilişim sistemleri ve teknolojileri

     

    Bilgisayar bilimleri

     

    Fizik Mühendisliği

     

    Bilgisayar Mühendisliği

     

    Fizik

     

    Meteoroloji mühendisliği

     

    istatistik ve Bilgisayar bilimleri

     

    Kontrol ve otomasyon mühendisliği

     

    İstatistik

     

    Bilgisayar ve yazılım mühendisliği

     

    Matematik ve bilgisayar bilimleri

     

    Endüstri mühendisliği

     

    Matematik bilgisayar

     

    Uzay mühendisliği

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda kendilerine korunması amacı ile verilen bilgileri güvenli bir şekilde saklamaları amacı ile görevlendirilir.

    Bölüm mezunları siber teknoloji kapsamında siber yönetimine uygun olarak bilgi güvenliği amacı ile test ve taramalar gerçekleştirirler. Bunun yanında bilgi güvenliğini sağlamak için seviye iyileştirme çalışmaları yaparak bilgileri korur ve güvenlik açığı oluşmasını engellerler.

    Bilgi Güvenliği Teknolojisi İş Olanakları Nelerdir?

    Bilgi güvenliği Teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler Bilgi işlem merkezleri ile yazılım firmaları gibi elektronik bilgilerin kullanıldığı alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Ülkemiz siber saldırılar konusunda hedef olan ülkelerden 5. sırada yer almaktadır. Bu nedenle de Türkiye'nin yaklaşık 20.000 Bilgi güvenlik teknolojisi konusunda uzmana ihtiyacı vardır. Her gün internet teknolojilerinin gelişmesi ve ilerlemesi sebebiyle bu bölümden mezun olan öğrencilere her geçen yıl daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

    Bilgi güvenliğinden mezun olan kişiler genellikle şirketlerin bilgi işlem bölümlerde ya da devlet kurumlarında iş olanakları bulabilirler.

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