Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İnternetin kullanım alanları arttıkça Bilgi güvenliği ile alakalı konularda da bazı sıkıntılar görülmeye başlamıştır. Çoğu ülke siber saldırılardan korunmak amacıyla pek çok altyapı hazırlığı yapmaktadır. Ülkemizde Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü bu amaç ile kurulmuştur.

Bilgi Güvenliği Teknolojileri Bölümü Nedir?

Bilgi Güvenliği Teknolojileri bölümü 2 yıllık bir önlisans programıdır. Bu bölümün kuruluş amacı ise bölümü seçen öğrencilerin çalışacakları yerlerdeki bilgi güvenliğini sağlayabilecek şekilde sektöre kazandırılmasıdır.

Bölümü tercih edecek olan öğrencilerin sorumluluklarını bilen, ekip çalışması yapabilecek, sorumluluk sahibi olan kişiler olması oldukça önemlidir.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bilgi güvenliği teknolojisi bölümünü tercih edecek olan öğrenciler 2 yıllık bir önlisans programına dahil olurlar. Öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için 120 AKTS dersi doldurmaları bağlı bulundukları üniversitelerin başarı kriterlerini yerine getirmeleri gerekir.

Bilgi güvenliği teknolojisi bölümünde okumakta olan öğrenciler 4 yarıyıllık ders programına tabi tutulurlar. Bölümü Seçen öğrencilerin 2 yıl boyunca görecekleri dersler şu şekilde sıralanabilir;

Güvenlik ürünleri izleme

Siber güvenliğe giriş

Güvenlik ürünleri yönetimi

Bilgi teknolojilerine giriş

Bilgi güvenliği yönetimi

Sayısal analiz ve Algoritma

Çoklu programlama dili

Web programlama altyapıları

Güvenlik olay yönetimi

Veri tabanları ve SQL Dilleri

Gibi pek çok dersten sorumlu olurlar. Bölümü başarılı olarak bitiren kişiler Bilgi güvenliği teknolojisi ön lisans diplomasına sahip olurlar. Öğrenciler isterse DGS sınavına girerek 4 yıllık lisans mezunu olmaya hak kazanabilirler. 4 yıllığa tamamlayabilecekleri bölümler şu şekilde sıralanabilir;

Bilişim sistemleri mühendisliği

Yazılım mühendisliği

Bilişim sistemleri ve teknolojileri

Bilgisayar bilimleri

Fizik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Fizik

Meteoroloji mühendisliği

istatistik ve Bilgisayar bilimleri

Kontrol ve otomasyon mühendisliği

İstatistik

Bilgisayar ve yazılım mühendisliği

Matematik ve bilgisayar bilimleri

Endüstri mühendisliği

Matematik bilgisayar

Uzay mühendisliği

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgi Güvenliği Teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda kendilerine korunması amacı ile verilen bilgileri güvenli bir şekilde saklamaları amacı ile görevlendirilir.

Bölüm mezunları siber teknoloji kapsamında siber yönetimine uygun olarak bilgi güvenliği amacı ile test ve taramalar gerçekleştirirler. Bunun yanında bilgi güvenliğini sağlamak için seviye iyileştirme çalışmaları yaparak bilgileri korur ve güvenlik açığı oluşmasını engellerler.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi İş Olanakları Nelerdir?

Bilgi güvenliği Teknolojisi bölümünden mezun olan kişiler Bilgi işlem merkezleri ile yazılım firmaları gibi elektronik bilgilerin kullanıldığı alanlarda kolaylıkla iş bulabilirler. Ülkemiz siber saldırılar konusunda hedef olan ülkelerden 5. sırada yer almaktadır. Bu nedenle de Türkiye'nin yaklaşık 20.000 Bilgi güvenlik teknolojisi konusunda uzmana ihtiyacı vardır. Her gün internet teknolojilerinin gelişmesi ve ilerlemesi sebebiyle bu bölümden mezun olan öğrencilere her geçen yıl daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgi güvenliğinden mezun olan kişiler genellikle şirketlerin bilgi işlem bölümlerde ya da devlet kurumlarında iş olanakları bulabilirler.