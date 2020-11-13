Bilgisayar - Enformatik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Ülkemizde Bilgisayar-Enformatik bölümü eğitimi yeni başlamıştır. Bilgisayar-Enformatik bölümü 4 yıllık bir bölümdür ve sadece Kıbrıs'ta tek bir üniversite de eğitimi verilmektedir. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamında eğitimi verilmektedir.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Nedir?

Bilginin dünden bugüne evrimini, nesilden nesle nasıl aktarıldığını bilgisayar teknolojisi ile birlikte inceleyen bilim dalına Bilgisayar-Enformatik bölümü denmektedir. Bilgisayar-Enformatik bölümü bazı sorulara cevaplarını merak edenler için araştıran bir bilim dalı olmaktadır. Bilgi nasıl üretildi? Nasıl günümüze kadar geldi? Ne gibi değişikliklere uğradı? Gibi soruların cevaplarını araştırmaktadır.

Bilgisayar-Enformatik bölümüne YKS'nin birinci ve ikinci oturumu, TYT, AYT puan türleri ile tercih yapılmaktadır. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'den en az 150 puan ve üzeri alınması gerekir. Bu sayede sınavın ikinci oturumuna girişe hak kazanılır. Bilgisayar-Enformatik bölümünü tercih edecek tüm adaylar TYT ve AYT sınavlarından bölüm için yeterli puanları almaları gerekir.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Dersleri Nelerdir?

4 Yıllık bir eğitimi olan Bilgisayar-Enformatik bölümünde toplam 8 dönem bulunmaktadır. 8 dönem içerisinde birçok ders alan öğrencilerin dersleri şunlardır.

- Veri tabanı Yönetim Sistemleri

- Bilgi Sistemleri Güvenliği

- Bilgi Sistemlerinde Etik Sorunlar

- araştırma Yöntemleri

- Yönetim Bilişim Sistemleri

- İnsan kaynakları Yönetimi

- Bilgi Yönetimi

- Yazılım Mühendisliğine Giriş

- Veri Madenciliği

- Bilgisayar Grafikleri

- Simülasyon Sistemleri

Bilgisayar-Enformatik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgiye duyulan ihtiyacı görmek, doğru bilginin nereden ve nasıl erişim sağlanacağını bilmek Bilgisayar-Enformatik mezunlarının görevidir. Yani bilgilerin sınıflandırılmasıdır. Hızlı bir şekilde bulunması ve yayılması bu bilim dalı için büyük önem taşımaktadır.

Bilgisayar-Enformatik bölümü mezunları bilgisayar mühendisliği programı sistemlerinin yapısı, tasarımı, kullanımı ve geliştirilmesi konusunda eğitim ve araştırmalar yapmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler bilgisayar donanımı, yazılımı üreten ve pazarlayan şirketlerde, endüstri ve hizmet alanlarında veya bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımlarının gerçekleştirilmesinde ARGE mühendisi olarak görev alabilirler.

Bilgisayar-Enformatik Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Ülkemizde Bilgisayar-Enformatik bölümü yeni bir bölüm olduğu için iş olanakları pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. Fakat Bilgisayar-Enformatik bölümü mezunları için iş imkanları kapsamında pek çok olanak bulunmaktadır. Devlet bankaları veya özel bankalar, Bilgisayar donanım üreten şirketler, Yazılım ve teknoloji firmaları ve Eğittim sektörü alanında pek çok iş imkanı bulunmaktadır.