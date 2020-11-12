Bilgisayar Öğretmeni Nasıl Olunur? Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar öğretmenleri, hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı buluyor. Bu kişiler isterse kendi iş yerlerini de kurabiliyor.

Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bilgisayar öğretmenlerinin görev tanımında aşağıdaki işler yer alıyor;

Sınıfta bulunan öğrencilerin yaş ve yeteneklerine göre bir ders programı belirler.

Ana akademik müfredatını ders programında işler.

Öğrencilerin ders performanslarını değerlendirir.

Ders için gerekli malzeme ve materyalleri öğrencinin kullanımı için temin eder.

Küçük yaştaki öğrencilere temel bilgisayar eğitimi verir.

Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip eder.

Bilgisayar ve ekipmanların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

Öğrencilere özel projeler ve dersler verir.

Ortaöğretim öğrencilerine kodlamayı öğretir.

İnternetin faydalı ve iyi bir amaç için kullanılmasını sağlar.

Yazılım ve donanım programlarını sağlar.

Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerine bilgi vermek ve bu duruma çözüm aramak öğretmenin görevleri arasında yer alır.

Bilgisayar Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Özellikler

Bilgisayar teknolojileri konusuna hakim ve yenilikleri yakından takip etmek,

Zaman ve organizasyon bakımından başarılı olmak,

Bireysel ve toplu öğrenme etkinliklerini kolaylaştıracak yöntemler geliştirmek,

Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurmak,

Farklı öğrenme seviyelerindeki çocuklar için farklı eğitim yöntemleri uygulanır.

Yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak

Sabırlı ve özverili olmak

Bilgisayar Öğretmenleri Ne Kadar Maaş Alır?

Bilgisayar öğretmenlerinin alacakları maaş çalıştıkları kurum ve kuruluşa göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda öğretmenin deneyim yılı ve ek ders verme durumuna göre de maaşlar önemli ölçüde değişir.

Devlet okulunda yeni mezun olmuş bir bilgisayar öğretmenliği yapan bir kişi 3782 TL maaş alır. Bu maaş ek derslerle birlikte 4800’e kadar çıkabilir.

Özel okulda görev yapan bilgisayar öğretmeni, 3500 TL maaş alır. 5 yıllık deneyim kazanan bir öğretmen ise, 5000 TL’ye kadar maaş alabilir.

Devlet dairelerinde çalışan bilgisayar öğretmenler ise ortalama, 4000TL maaş alır.

Genel sekreter olarak görev yapan bir bilgisayar öğretmeni, yeni işe başladığı zaman 4000 TL maaş alır.

Üniversite akademilerinde görev yapan bilgisayar öğretmenleri ise, derecelerine göre 6000-10000 TL maaş alabilirler.

Bilgisayar Öğretmenlerinin Çalışma Alanları

Devlet okulları

Özel okullar

Çıraklık ve yaygın eğitim kurumları

Atölyeler

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları

Şirketlerin sekreterlik departmanları

Dershaneler

Bilgisayar mühendisleri kendi iş yerlerini de açabilirler.

Bilgisayar Öğretmenliği Dersleri Nelerdir?

Bilgisayar öğretmenliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. ÖSYM’nin yapacağı TYT sınavında yeterli puanı aldığınız zaman bilgisayar öğretmenliği bölümünü tercih edebilirsiniz. Öğrencilerin bu öğrenim hayatı boyunca göreceği dersler ise;

Eğitimde materyal kullanım ve tasarımı

Matematik

Bilgisayar donanımı. Öğretim ilke ve yöntemleri

Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

Eğitimde bilişim teknolojileri

İnternet tabanlı programlama

Sınıf yönetimi

Yabancı dil

Programlama dilleri

Türkçe

Özel öğretim yöntemleri

Web tasarımı-Bilimsel araştırma yöntemleri

Çoklu ortam tasarımı ve üretimi

Öğretmenlik uygulaması

Veri tabanı yönetim sistemleri