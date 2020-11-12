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    HaberlerKariyer Haberleri Bilgisayar Öğretmeni Nasıl Olunur? Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?
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    12.11.2020 - 14:14 |

    Bilgisayar Öğretmeni Nasıl Olunur? Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

    Bilgisayarı kullanmayı ve bilgisayar programlarını etkili bir biçimde kullanmayı öğrencilerine gösteren öğretmenlere bilgisayar öğretmeni denir. Ülkemizde meslek seçecek öğrencilerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alan bilgisayar öğretmenliği nedir? Dersleri nelerdir? Bilgisayar öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Sorulanın cevabını sizler için derledik.

    Bilgisayar Öğretmeni Nasıl Olunur? Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

    Bilgisayar öğretmenleri, hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı buluyor. Bu kişiler isterse kendi iş yerlerini de kurabiliyor.

    Bilgisayar Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

     

     Bilgisayar öğretmenlerinin görev tanımında aşağıdaki işler yer alıyor;

     

    Sınıfta bulunan öğrencilerin yaş ve yeteneklerine göre bir ders programı belirler.

     

    Ana akademik müfredatını ders programında işler.

     

    Öğrencilerin ders performanslarını değerlendirir.

     

    Ders için gerekli malzeme ve materyalleri öğrencinin kullanımı için temin eder.

     

    Küçük yaştaki öğrencilere temel bilgisayar eğitimi verir.

     

    Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerisini geliştirir.

     

    Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip eder.

     

    Bilgisayar ve ekipmanların düzgün bir şekilde çalışmasını sağlar.

     

    Öğrencilere özel projeler ve dersler verir.

     

    Ortaöğretim öğrencilerine kodlamayı öğretir.

     

    İnternetin faydalı ve iyi bir amaç için kullanılmasını sağlar.

     

    Yazılım ve donanım programlarını sağlar.

     

    Desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerine bilgi vermek ve bu duruma çözüm aramak öğretmenin görevleri arasında yer alır.

     

    Bilgisayar Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Özellikler

     

    Bilgisayar teknolojileri konusuna hakim ve yenilikleri yakından takip etmek,

     

    Zaman ve organizasyon bakımından başarılı olmak,

     

    Bireysel ve toplu öğrenme etkinliklerini kolaylaştıracak yöntemler geliştirmek,

     

    Yazılı ve sözlü olarak etkili iletişim kurmak,

     

    Farklı öğrenme seviyelerindeki çocuklar için farklı eğitim yöntemleri uygulanır.

     

    Yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak

     

    Sabırlı ve özverili olmak

     

    Bilgisayar Öğretmenleri Ne Kadar Maaş Alır?

     

     Bilgisayar öğretmenlerinin alacakları maaş çalıştıkları kurum ve kuruluşa göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda öğretmenin deneyim yılı ve ek ders verme durumuna göre de maaşlar önemli ölçüde değişir.

     

    Devlet okulunda yeni mezun olmuş bir bilgisayar öğretmenliği yapan bir kişi 3782 TL maaş alır. Bu maaş ek derslerle birlikte 4800’e kadar çıkabilir.

     

    Özel okulda görev yapan bilgisayar öğretmeni, 3500 TL maaş alır. 5 yıllık deneyim kazanan bir öğretmen ise, 5000 TL’ye kadar maaş alabilir.

     

    Devlet dairelerinde çalışan bilgisayar öğretmenler ise ortalama, 4000TL maaş alır.

     

    Genel sekreter olarak görev yapan bir bilgisayar öğretmeni, yeni işe başladığı zaman 4000 TL maaş alır.

     

    Üniversite akademilerinde görev yapan bilgisayar öğretmenleri ise, derecelerine göre 6000-10000 TL maaş alabilirler.

     

    Bilgisayar Öğretmenlerinin Çalışma Alanları

     

    Devlet okulları

     

    Özel okullar

     

    Çıraklık ve yaygın eğitim kurumları

     

    Atölyeler

     

    Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları

     

    Şirketlerin sekreterlik departmanları

     

    Dershaneler

     

    Bilgisayar mühendisleri kendi iş yerlerini de açabilirler.

     

    Bilgisayar Öğretmenliği Dersleri Nelerdir?

     

     Bilgisayar öğretmenliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. ÖSYM’nin yapacağı TYT sınavında yeterli puanı aldığınız zaman bilgisayar öğretmenliği bölümünü tercih edebilirsiniz. Öğrencilerin bu öğrenim hayatı boyunca göreceği dersler ise;

     

    Eğitimde materyal kullanım ve tasarımı

     

    Matematik

     

    Bilgisayar donanımı. Öğretim ilke ve yöntemleri

     

    Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi

     

    Eğitimde bilişim teknolojileri

     

    İnternet tabanlı programlama

     

    Sınıf yönetimi

     

    Yabancı dil

     

    Programlama dilleri

     

    Türkçe

     

    Özel öğretim yöntemleri

     

    Web tasarımı-Bilimsel araştırma yöntemleri

     

    Çoklu ortam tasarımı ve üretimi

     

    Öğretmenlik uygulaması

     

    Veri tabanı yönetim sistemleri

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