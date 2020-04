Bilirkişi Nasıl Olunur? 2020'de İş Hukuku Bilirkişi Olma Şartları

Ek gelir sağlama konusunda önemli bir potansiyel teşkil eden bilirkişilik, her bireyin yapabileceği bir iştir. Üstelik bu işi yapabilmek için ana mesleği bırakmaya gerek yoktur.



Bilirkişi Nasıl Olunur?



Her ne kadar uzmanlık gerektiren bir iş olsa dahi, zaten kendi mesleğini yaparak uzmanlaşan kişiler, o meslek üzerinden bilirkişi işini gerçekleştirebilmektedir. Üstelik sağlanacak olan kazanç oldukça tatmin edici. Peki, nedir bu bilirkişi? Çalışma yaşam davaları ile beraber mahkeme işleri konusunda, neredeyse her dava için başvurulan uzman kişileri bilirkişi denmektedir.



Aylık yüksek oranda kazanç imkanı sağlayan bilirkişi, ele alınan davalar konusunda sürecin daha doğru devam edebilmesi için görev yapar. Uzman olduğu bir alan üzerinden verdiği destek ile buna bağlı olarak ücret kazanır. Bir bilirkişiye yılda aşağı yukarı 300 kadar dosya verilebilmektedir.



Dosya üzerinden tahmin edici kazanç sağlanarak ay bazında önemli bir miktar elde edilmektedir. İş mahkemeleri ya da ceza mahkemeleri ile beraber, pek çok farklı mahkeme üzerinden davalar hakkında dosyalar gelir. Bu dosyalar üzerinde yapılan uzmanlık ile oldukça yüksek kazançlar sağlamak mümkün.



2020'de İş Hukuku Bilirkişi Olma Şartları



Hem bir ek gelir olarak hem de doğrudan meslek haline halinde değerlendirilebilecek bilirkişilik, belli başlı bazı şartlara sahiptir. Bu şartları barındıran kişiler uzman olarak bilirkişilik mesleğini icra edebilir; ayrıca zaman içerisinde bunu doğrudan bir iş haline de getirebilir.



- T.C. vatandaşı olmak,

- 25 ve üzeri yaşta olmak,

- Fiili ehliyete sahip olmak,

- En az 3 yıllık herhangi bir meslek deneyimi kazanmış olmak,

- Herhangi bir suç kaydı bulunmamak,

- Meslekten atılmamış olmak,

- Kendi isteği dışında herhangi bir bilirkişi listesinden çıkarılmamak,

- Farklı bir adalet komisyonu içerisinde listede bulunmamak,



Bu kriterleri taşımak suretiyle doktor, mühendis, elektrik teknikeri ya da İnşaat alanı gibi pek çok farklı alanda çalışan her birey yasa olarak bilirkişilik yapabilir.