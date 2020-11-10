Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Bilişim Sistemleri Mühendisliği genel anlamda bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılım sistemleri geliştirme için görevli olan bir meslek dalı olmaktadır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Nedir?

Genel olarak bilişim sistemleri mühendisliği, kişilerin işverenlerinin bilgisayar donanımları, yazılımları ve de ağ araçları ihtiyaçlarını genelde karşılamaya yardımcı olmak ile görevlidir. Ayrıca, bilgisayar donanım ve de yazılımlarını geliştirmek, genel test etmek, yüklemek ile birlikte yapılandırmak ve de sorunlarını gidermek amacı ile çalışmalar gerçekleştiren multi disipliner olan bir çalışma alanıdır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Eğitimi Nasıldır?

Bilişim sistemleri mühendisliği, günümüzde üniversitelerde mühendislik fakültesi kapsamlarında yer almakta olan 4 yıllık bir lisans bölümü olmaktadır. Bu bilişim sistemleri mühendisliği bölümü mühendislik bölümünde de olduğu gibi sadece sayısal puan türüne göre sıralama yapılan öğrencileri kendi bölümlerine kabul etmektedir.

Bilişim sistemleri mühendisliği ayrıca 2019 yılı ile 2020 yılı arasında YÖK tarafından belirlenen verilerine göre de toplamda 9 üniversitede ve 16 farklı tercih seçeneği ile faaliyet göstermekte olan bir bölümdür.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümündeki Dersler Nelerdir?

Ülkemizde genel üniversite eğitimleri bilişim sistemleri mühendisliğinin üzerine de gerçekleştirmek isteyen kişiler ve tercih listelerinde bu bilişim sistemleri mühendisliği bölümüne yer verecek olan öğrencilerin alacağı dersler aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bunlar;

Sayısal Mantık Tasarımı,

Doğrusal Cebir,

Ayrık Hesaplama Teknikleri,

Analiz,

Elektrik Devreleri,

Bilişim Sistemleri Mühendisliği,

Elektronik,

Bilgisayar Programcılığı,

Mikroişlemciler,

Algoritmalar ve Veri Yapıları,

Yazılım Mühendisliği,

Diferansiyel Denklemler,

İşaretler ve Sistemler,

Nesneye Yönelik Programlama,

İletişim Sistemleri,

Olasılık ve İstatistiksel Metotlar,

Veri Tabanı Yönetim Sistemleri ve daha pek çok dersten toplam 8 yarı yıllık eğitim süresi içinde sorumlu olacaklardır. Bu dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümü Lisans Diploması elde etmeye de hak kazanırlar. Bu diplomayı elde eden kişiler ise Bilişim Sistemleri Mühendisi unvanını alırlar.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Günümüzde bilişim sistemleri mühendisleri, bulunmuş oldukları kurumda var olan bilgisayarlar donanımı, yazılımı ve de ağ hareketleri hakkında ihtiyaçlar dahilinde her türlü genel operasyonu gerçekleştirmek, genel eksiklikleri keşfedip giderilmesi için de projelendirme ile sorumludurlar.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği İş Olanakları Nelerdir?

Bu harika meslek olan bilişim sistemleri mühendisliği bölümü mezunları için iş olanakları günümüz koşullarında oldukça fazladır. Fazla olmasının en temel nedeni ise bilgisayarın ve de destekleyici yazılım sistemlerinin hemen hemen her kurumda kullanılacak olmasıdır. Bu konuda örnek vermek gerekirse bilişim sistemleri mühendisliği bölümü mezunları;

Özel ve Devlet Bankalarında,

Fabrikalarda,

Bakanlıklarda,

Yazılım Şirketlerinde,

Okullarda,

Büyük Ölçekli Üretim Atölyelerinde,

Şirketlerde Bilişim Departmanlarında

Daha pek çok alanda kendilerine de kariyer fırsatı bulabilirler ve bu işyerlerinde çalışma imkanı bulabilirler. Söz konusu olan iş imkanlarından devlet kurum ve de devlet kuruluşlarında yer alabilmek amacı ile bu bölüm mezunlarının Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den elde edecekleri geniş kapsamlı bir yeterliliğe de ihtiyaçları söz konusudur.