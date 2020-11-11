Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nedir, Nasıl Olunur? Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Mezunu Ne İş Yapar?

Biyomedikal Cihaz teknikeri, bastondan tansiyon aletine, yapay organlardan kalp piline kadar pek çok tıbbi araç ve gereçleri, biyomedikal teknoloji ürünlerini üretmekte görevlidir.



Biyomedikal Cihaz Teknikeri Nasıl Olunur?



Biyomedikal Cihaz teknolojisi bölümünde okumak isteyen kişiler TYT puanı ile öğrenci alır. Bu sınavdan 150 baraj puanı alan pek çok kişi son zamanlarda popülerliği artan bir bölüm olan Biyomedikal Cihaz teknolojisi bölümünü tercih edebilir.



Bu bölümü başarı ile bitiren herkes YÖK tarafından belirlenen bazı lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Bunun için her yıl yapılan DGS sınavına girerek yeterli puan almanız gerekir. Bu sınavlarda Türkçe ve Matematik soruları yer alıyor. Bu sınavdan gerekli puanı alan kişiler ise 4 yıllık ve üzeri bölümlere geçiş yapma hakkı kazanır. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden DGS ile geçiş yapabileceğiniz bölümler ise;

Biyomedikal Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Biyomedikal Cihaz teknikeri, çeşitli araç ve gereçlerin hastanelere monte edilmesinde görev yapar. Gereken durumlarda bu aletlerin nasıl çalıştığı ile ilgili hastane personeline eğitim verir. Aynı zamanda tüm bu alet ve cihazların aylık ve yıllık bakımlarının yapılmasından sorumludur. Zarar gören ve bozulan cihazların onarılmasını ve tamir edilmesini sağlar. Gereken birimlere cihazların sevk edilmesinde rol oynar.



Biyomedikal Cihaz Teknikeri Ne kadar Maaş Alır?



Hastanelerde görev yapan Biyomedikal Cihaz Teknikerlerinin maaşları 3000-4500 TL arasında değişiyor. Bu maaş kamu sektörü için geçerlidir. Özel sektörde bu maaştan daha az bir ücret alabilirsiniz. Özel hastaneler, Biyomedikal Cihaz teknikerlerine genellikle 2500 ile 3000 TL arası maaş ödüyor.



Biyomedikal Cihaz Teknikeri İş Alanları



Biyomedikal Cihaz teknikeri olan kişiler kamu ve özel sektörde pek çok alanda çalışma fırsatı bulabilir. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanı yelpazesi oldukça geniştir. Bu bölümden mezun olan kişiler kamuya tekniker unvanı ile atanırlar. Kamu hastanelerinde çalışmak isteyen kişilerin KPSS’ye girerek yeterli puanı almaları gerekir. Özelde ise, bu meslek grubunda yer alanlar genellikle geçici personel olarak görev alır. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği yerler;

Üniversite hastaneleri

Kamu hastaneleri

Eğitim ve Araştırma hastaneleri

Teknik servisler

Ağız ve diş Sağlığı Merkezleri

Özel hastaneler

Biyomedikal ürün satan mağazalar

Biyomedikal Cihaz Üreten firmalar

Biyomedikal Cihaz Teknikerinin Görevleri

Her türlü cihaz ve tıbbi alet üretiminde görev alır.

Cihazların kullanımı hakkında hastane çalışanlarını bilgilendirir.

Üretimi yapılan cihaz ve tıbbi aletlerin nasıl kullanılacağını anlatır.

Tıbbi cihaz ve alet satışı yapan firmalarda satış görevlisi olarak çalışır.

Tıbbi cihaz ve aletlerin gerekli yerlere monte edilmesini sağlar.

Alet ve tıbbi cihazların tüm bakım ve onarım işlemlerinden sorumludur.