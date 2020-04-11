Bordo Bereli Nasıl Olunur? Bordo Bereli Olma Şartları

Bordo Bereli olmak adına ilk önce astsubay, subay ya da uzman erbaş olunması gerekir.



Bordo Bereli Nasıl Olunur?



Astsubay, subay ve uzman erbaş alımlarına yönelik başvuru tarihi, başvuruda bulunan kişilerde aranacak başvuru koşulları ve başvurulara yönelik başka ayrıntılar, TSK'nın İnternet sitesi içerisinde yer almaktadır. Ardından bordo bereli olmak istiyorum olarak başvuruyu tamamlamak gerekmektedir.



Başvuru olumlu bulunduğu takdirde zor olan eğitim süreçlerinin başarı ile tamamlanması gerekmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri için oldukça önemli bu özel güçlerde görev almak çok meşakkatli ve zor süreçlerden ibarettir.



Bordo Bereli Olma Şartları



Bordo bereli olma şartları aşağıdaki gibidir;



- TC vatandaşı olmak,

- 25 ile 27 yaşından büyük olmamak (Bu durum okul vaziyetine göre farklılık gösterir),

- TSK ve askeri okullardan her ne neden ile olursa olsun ilişiğin kesilmemiş olması,

- Yapılacak olan sınavlarda başarılı olma,

- Kurumsal hakların kullanılmasından yoksun bırakılmamış olmak, herhangi kamu ya da özel kurumlara karşı hizmet yükümlülüğü, tazminat borcunun olmaması,

- En az 2 sene süreli olarak fakülte ya da yüksekokul mezunu olmak,

- Yapılacak güvenlik soruşturmasında olumlu neticeler almak,

- Yönetmelik içerisinde belirtilen bordo bereli Kursunu görecekler adına aranan sağlık koşullarına sahip olabilmek,

- Öğrenimi kendi ismine yapmış olmak ya da herhangi bir kuruluş ya da kuruma karşı hizmet ya da tazminat yükümlülüğünün bulunmaması,

- Terör ile kişinin kendisinin ya da anne, eş, baba, çocuk, kardeşlerinin yakınlığının bulunmuyor olması.



Bu koşullar ile beraber bordo bereli astsubay alımlarında aşağıda yer alan konularda belirtilmiş olan koşulların taşınması oldukça önemlidir.



- Kilo ve Boy Oranı,

- Fiziki Yeterlilik



Bu şekilde bütün şartlara uyulması halinde bordo bereli başvurusunda bulunmak mümkündür. Bordo Bereli başvurusunun kabul edilmesi halinde gerekli eğitimler görülerek, Bordo Bereli olunabilir.