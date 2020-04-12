Çocuk Doktoru Nasıl Olunur? Çocuk Psikiyatri Doktoru Olma Şartları

Tıp bilimi geniş yelpazeli bir bilim olmasından dolayı farklı kol ve branşlara ayrılıyor. Bu branşlardan birisi de çocuk doktorluğu branşıdır. Birçok kişi çocuk doktoru nasıl olunur konusunda gerekli araştırmalar yaparak gerekli olan prosedürlerin ne olduğu konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.



Çocuk Doktoru Nasıl Olunur?



Çocuk doktorluğu branşı tıp bilimi içerisinde kendisine has bir özelliğe sahip olan alandır. Çocuk doktoru olmak için öncelikle tıp fakültesinin bitirilmesi gerekiyor. Tıp fakültesinde eğitim görürken öğrenciler branş seçimlerini yapıyorlar. Bu seçimlerinden sonra uzmanlık kollarına göre eğitim almaya devam ediyorlar.



Genel tıp eğitiminden sonra branş eğitimleri başlıyor. Toplam altı senelik eğitim öğretim süresinin bir yılı genel tıp eğitimi iken geri kalan beş senelik sürede tercih edilen branş eğitimleri alınıyor. Tıp öğrencileri bu eğitimleri başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra staj sürecine geçiyorlar.



Çocuk Doktoru Olarak Mesleğe Atılmak



Tıp fakültesinde çocuk doktorluğu bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler asistan hizmetleri adı altında staj işlemlerini yapıyorlar. Bu süre içerisinde uzman doktorların yanında mesleğe ilk adımlarını atarak belli bir zaman diliminden sonra uzmanlık sınavlarına girerek uzman doktor olabiliyorlar.



Staj evresi bittikten sonra meslekte göreve başlayan herkes çocuk doktoru unvanı ile görevlerini ifa edebiliyorlar. Çocuk doktoru olarak görev yapan birçok çocuk doktoru bu branş içerisinde yer alan alt dallarda da uzmanlaşabiliyorlar. Çocuk hastalıkları göz önüne alındığında her hastalığa işaret eden farklı alt branşlar yer aldığından çocuk doktorları tercih ettikleri branşlara göre mesleklerine yön verebiliyorlar.



Çocuk Doktorlarının Mesleki Özellikleri



Çocuk doktorlar kendi branşları konusunda ulusla ve uluslararası birçok konferans ve sempozyumları yakından takip ediyor. Bu durum çocuk hastalıkları konusunda dünya genelinde ortaya çıkan farklı hastalıklar ile ilgili ve mevcut hastalıklara bağlı olarak geliştirilen tedavi yöntemleri konusunda detaylı bilgi sahibi olunmasını sağlıyor. Çocuk doktorluğu mesleği sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir özelliğe sahiptir.