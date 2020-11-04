Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları anaokulları ve kreşlerde çalışma imkanı bulabilmektedir. Bölüm 4 yıllık lisans eğitimi verir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Nedir?

Çocuk Gelişimi ve eğitimi bölümü lisans diploması, disiplinler arası yapısı nedeniyle birçok öğrenci için çekici bir seçenektir. Çünkü çalışma alanı oldukça geniştir. Çocuk gelişimi kariyerleri, çeşitli becerilere ve ilgi alanlarına uyacak birçok farklı fırsat sunar.

Çocuk gelişimindeki öğrencilerin, çocukların sağlıklı, üretken ve mutlu yetişkinler olmalarına yardımcı olma tutkusu vardır. Çocuk gelişimi derecesi alan öğrenciler, etik, hukuk, psikoloji ve eğitim gibi alanlarda eğitimlerden başarıyla geçmeleri gerekir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Çocuk gelişiminde eğitim almak isteyenlerin 4 yıllık lisans programına dahil olmaları gerekir. Ayrıca Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında ilk 300.000'lik sıralamaya girmeleri gerekir. Puanı yüksek olsa dahi aday bu sıralamayı tutturamazsa ne yazık ki bölüme yerleşemeyecektir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümünde; Çocuk Gelişimi, İletişim Bilgisi, Eğitim Bilimine Giriş, Sınıf Yönetimi, Psikoloji, Hasta Çocukların Gelişimi, Çocuk ve Oyun, Temel İlk Yardım Bilgisi, Bilim ve Teknoloji, Çocuk Edebiyatı gibi derslerin alınması gerekir.

Bölümü okuyanlar dilerse Erasmus değişim programlarına katılarak en az bir en fazla iki dönem yurt dışında eğitimine devam eder. Bölüme EA puan türüyle yerleşebilirsiniz. Taban puanlar ise her yıl değişiklik göstermektedir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölüm Mezunları Ne İş Yapar?

Çocuk gelişimi programlarının mezunları çeşitli farklı kariyerleri takip edebilirler. Okul öncesi ya da gündüz bakım müdürü olarak çalışmaya ilgi duyabilirler ya da geleneksel kamu ya da özel eğitim ortamlarına gitmeyi seçebilirler.

Çocuklarla çalışma konusunda uzmanlaşmış eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları için artan talep var. Kısacası bölüm mezunları çocukların sağlıklı gelişiminden ve eğitiminden sorumludur. Fakat çocuklarla çalışmak hem fiziksel hem de psikolojik anlamda dayanıklılık gerektirir.

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Çocuklarla çalışmayı seven ve çocukların savunucusu olmakla ilgilenen kişiler, Çocuk Gelişimi Lisans Diploması için uygun olabilirler. Bu derece, çeşitli organizasyonlarda gelişmiş pozisyonlara kapı açma potansiyeline sahiptir.

Çocuk gelişiminde en çekici niteliklerinden biri eğitim ve sosyal hizmet alanında ilgili kariyerlerin tüm iş piyasalarında mevcut olmasıdır. Gerek kamuda gerekse de özel kurumlarda iş olanakları oldukça gelişmiş düzeydedir.

Çocuk gelişimi ve eğitimi mezunları, ayrıca kar amacı gütmeyen kuruluşlar, devlet kurumları, çocuk bakım merkezleri ve hastanelerdeki pozisyonlar aracılığıyla çocuklara yardımcı olabilir. Gündüz bakım evlerinde çalışma alanı bulunduğu gibi özel çocuklarla da ilgilenebilirler. Bölüm mezunları aynı zamanda formasyon eğitimi de alırsa öğretmenlik de yapabilirler. Ayrıca mezun durumundakiler sosyal hizmetler bünyesinde de kendilerine kolaylıkla çalışma alanı bulabilmektedir.

Doğrudan bakım veya eğitim ortamlarında çalışan profesyoneller bebekler, çocuklar ve gençlerle vakit geçirmekten keyif almalıdır. Pek çok çocuk gelişimi metodolojisi ve çerçevesi bu disiplinlere dayandığından, bölümden mezun olan kişilerin psikoloji ve sosyal bilimler alanlarında da bilgi sahibi olmaları gerekir.