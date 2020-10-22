Cte İdare Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

CTE aynı zamanda uzun adıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak da bilinmektedir. Bu müdürlüğe bağlı personel idare memuru kapsamında CTE idare memurluğu ön plana çıkmaktadır. Bu memurluğa girmek isteyenler ve devlet memuru olmayı arzu edenler koşuları öğrenmeye çalışıyor.



CTE İdare Memuru Nedir?



Cezaevleri yönetim kadrosunda bulunan Memurlara CTE idare memurları denmektedir. Cezaevlerinde genel idare hizmetleri konusunda pek çok farklı personel kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolar derecelerine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılırlar. Kurum Müdürlüğü bazındaki geçiş yapma imkanı ile beraber CTE idare memuru olunduğu bilinmektedir.



Özellikle cezaevleri Tevkif Müdürlüğünde birçok farklı görev alabilmektedirler. Bu görevler içerisinde özellikle müdürün bulunmadığı yerde idareyi ele almak ve kontrol büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda hizmetin yapıldığı yere bağlı olarak değişik görevlerin bulunduğunda söylemek mümkün.



CTE İdare Memuru Ne İş Yapar?



İdare memuru müdürü olmayan kurumların amiri olarak görev alan sorumlulardır. Bu sorumlular memur bazında ele alınmakta ve CTE idare memuru şeklinde ifade edilmektedir. Kurumun personel işlemleri ile beraber, tutuklu ve hükümlüler arasındaki her türlü mali ve idari hizmetleri yürütmekle görevlidir. Aynı zamanda hükümlülerin gönderdiği ya da hüküm üzere gelen mektupları inceleme ve okuma üzerinden onay verme yine CTE idare memuruna aittir. Böylece cezaevlerindeki yönetim bazında kontrol ve düzenleme ile beraber idari işlemi bu memuriyet kapsamında gerçekleştirilir.



CTE İdare Memuru Nasıl Olunur?



Cezaevlerinde CTE idare memuru olmak isteyenler için belli başlı bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterler bazında şart ve koşulların yerine getirilmesi gerekir.



- KPSS sınavına girip 70'in üzerinde puan almak.

- 18 ile 35 yaş arasında olmak.

- Adli yargı ilk derece mahkemesi komisyon başkanlığına başvuru yapmak.

- Burada gerçekleştirilen mülakatları geçmek.

- Daha önce devlet memuru olup kendi isteğiyle ayrılmış olmak.



Genel itibariyle bu kriterler baz alınmak suretiyle CTE idare memur olmak mümkün. Tabii Ayrıca yapılacak olan yazılı sınav ile beraber sözlü olarak mülakatı geçmek de önemlidir. Bu sebepten dolayı mülakatta neler sorulur buna dair bilgi almak gerekir. Bu durum sınavın yapılacağı yer itibariyle değişkenlik gösterebilmektedir.