Dedektif Nedir, Nasıl Olunur? Dedektif Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Dedektif, bir nevi gizli polistir. Dedektifler uzman araştırmacılardır ve en önemli özellikleri ise çok sabırlı olmaları ve izlerini belli etmemeleridir.



Dedektif Nasıl Olunur?



Dedektiflik, resmî ve özel olmak üzere iki çeşittir. Resmî dedektifler, gizli polislerdir. Resmî dedektifler, polis, asker ve istihbarat elemanlarıdır. Bu kişiler asayişin sağlanmasında önemli görev yapar. Aynı zamanda dedektifler, terör olaylarını çözümlemek için çalışır ve iz sürer.



Dedektiflerin asıl amacı, insanlara hissettirmeden araştırma yapmaktır. Dedektif olabilmek için sabıka kaydı bulunmamak, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak ve gerekli sertifikaları almış olmak gerekir. Özel dedektifler de kişi ya da kurumlar için bir ücret karşılığında bir sözleşmeye bağlı olarak çalışan profesyonel kişilerdir.



Dedektif Olmak İçin Gerekenler Nelerdir?



Resmî dedektif karmaşık suçlar, siner suçlar, soygun, uyuşturucu, aile içi şiddet, şirket dolandırıcılığı, çocuk koruma ve terörle mücadele gibi pek çok konuda çalışma yapar. Dedektif olmak için bazı şartları sağlamanız gerekir. Bu şartlar ise;

Resmî dedektif olmak için en az 2 yıl polis memuru olarak çalışmış olmak gerekir.

Dedektiflik için gerekli sertifikalara sahip olmak gerekir.

Verilen talimatları ve ihtiyaçları yazılı ve sözlü olarak iletebilecek bir iletişim becerisine sahip olmak gerekir.

Planlama yeteneği

Soğukkanlı olabilmek

Delilleri analiz etmek için problem çözme yeteneğine sahip olmak.

Fiziksel yeterlilik

Kişisel sorumluluk duygusuna sahip olmak

Resmi Dedektiflerin Çalışma Alanları ve Maaşları



Resmi dedektifler, polis teşkilatı, emniyet müdürlüğü, TSK, MİT, Jandarma kuvvetleri ve savunma kuvvetlerinde görev alır. Resmî dedektiflerin maaşları ortalama 3000-8000 TL arasındadır. Resmî dedektiflerin aldığı maaşlara ek olarak pek çok avantaj kazanırlar. Bunlar ise, esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma, sağlık desteği, spor ve sosyal tesislerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabilme ve konut (lojman) desteğidir.



Özel Dedektif Nedir?



Özel dedektif, kişilerin istediği konular üzerinde araştırma yapan ve kesin çözüme ulaşmayı amaçlayan profesyonel kişilerdir. Özel dedektiflerin takip ettikleri kişileri tutuklamak ve yargılamak gibi bir hakkı yoktur. Bu dedektiflerin amacı, takip edilen kişiler hakkında hukuki delil toplamak, firma sahiplerine sunmak, evlilik öncesi araştırma yapmak, eş ve aldatma takibi yapmak, çocuk ve öğrenci takibi gibi görevleri vardır.



Özel Dedektif Olmak için Gereken Şartlar

Üniversitelerin herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak,

Özel dedektif sertifikasına sahip olmak,

Özel dedektif olmak isteyen kişilerin kendisinin ve ailesinin sicilinin temiz olması gerekir.

Fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı olması

Ülke yasaları ve kanunların işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak

Ülke geleceğine, örf ve adetlerine hakim olmak

Ülkemizin il ve ilçelerini bilmek

Güncel konuları yakından takip etmek

Kayıt cihazı, fotoğraf makinası, telefon, bilgisayar ve kamera gibi teknolojik aletleri kullanabilmek

Analitik düşünen, detaylı ve sabırlı bir mizaca sahip olmak