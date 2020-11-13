Deniz Ve Liman İşletmeciliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

2 yıllık eğitim veren bölümlerden birisi de Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümüdür. 4 dönemlik Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü öğrencileri okul hayatları boyunca birçok dersten sorumlu olmaktadırlar.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Nedir?

Limanlarda ve marinalarda pek çok sorumluluğu alabilecek tecrübeli kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sektörde çalışmak isteyen kişilerin Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünü okumaları gerekmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümü tercih etmek isteyenler disiplinli ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekmektedir. Ayrıca deniz sektörüne karşı ilgisi ve merakı olması başlıca aranan özellikler arasında bulunmaktadır.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümde okuyan öğrenciler 4 dönem boyunca farklı pek çok derslerden sorumlu olurlar. Bu derslerin başarılı bir şekilde verilmesi halinde Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun olma haklarına sahip olunur. Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünü tercih edecek öğrencilerin dersleri şunlardır:

- İşletme Hukuku

- Mikro Ekonomi

- Deniz Ticaretine Giriş

- İşletme matematiği

- Bölgesel Coğrafya

- Yönetim ve Organizasyon İlkeleri

- makro Ekonomi

- İşletme ve Yönetim İçin İstatistik

- Ulaştırma Yönetimi

- Deniz Turizmi

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünü okuyan öğrenciler bu derslerden sorumlu olurlar. Fakat bu bölümü 4 yıl okumak isteyen öğrenciler DGS sınavlarına girip başarılı olmaları gerekir. 4 yıllığa geçiş yapan kişilerin ise derslerine farklı dersler eklenmektedir.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun olan kişiler deniz sektöründe çalıştırlar. Çalıştıkları kurumlarda gemi taşımacılığı ile ilgili gereken bütün ayarlamaları yaparlar. Ayrıca gerekli resmi belgelerin ayarlanması, ticari malları teslim almak gibi görevler Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümü mezunlarını kapsamaktadır.

Deniz ve Liman İşletmeciliği Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Deniz ve Liman İşletmeciliği bölümünden mezun olacak kişilerin çalışacağı yerler genellikle gemilerdir. Bu bölüm mezunu bireyler gemi. Liman, tersane, marina işletmeleri, deniz turizmi şirketleri, deniz nakliye şirketleri gibi sektörlerde de çalışma imkanına sahiplerdir.