Dermatoloji Uzmanı Nedir, Nasıl Olunur? Dermatoloji Uzmanlığı Mezunu Ne İş Yapar?

Dermatoloji uzmanı spesifik olarak deri ve zührevi hastalıkları ile ilgilenen kişiler olarak bilinmektedir. Dermatoloji uzmanları cildiye doktoru olarak da bilinmektedir.



Dermatoloji Uzmanı Nedir?



Dermatoloji uzmanı deri ile ilgili her türlü hastalığın teşhisini ve teşhisini koyduktan sonra tedai aşamasına geçirten tıbbi personele denilmektedir. Deri kanseri, akne ve bütün deri hastalıklarına bakan kişiye dermatoloji uzmanı denilir. Dermatoloji uzmanı oldukça önemli sorumluluğa sahip olan tıbbi personellerdir.



Dermatoloji Uzmanı Ne İş Yapar?



Dermatoloji uzmanı deri ve zührevi hastalıklarına bakar. Deri ile ilgili her türlü hastalığın teşhisini koyduktan sonra gerekli olan tedaviyi hastaya uygular. Dermatoloji uzmanı kliniklerde çalışmaktadır. Aynı zamanda kendi kliniklerini de açabilirler.



Dermatoloji Uzmanı Nasıl Olunur?



Dermatoloji mezunu olmak için mutlaka iyi bir eğitim almak gerekmektedir. Hem üniversite hem de mesleki eğitim ile birlikte dermatoloji uzmanı olunabilmektedir. Dermatoloji uzmanı insan sağlığını ilgilendirdiğinden ötürü tıp fakültesi bölümünden mezun olmak gerekir. 6 yıl tıp fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra TUS sınavına girerek dermatoloji uzmanı için gerekli puanı almış olmanız gerekir. Dermatoloji uzmanı için gerekli TUS puanını elde ettikten sonra 5 yıl boyunca bir dermatoloji uzmanının yanında staj eğitimi alırsınız.



Staj eğitimi asistanlık eğitimi olarak da bilinmektedir. Asistanlık eğitimini tamamladıktan sonra mutlaka buna yönelik alınan eğitimden sonra tez yazmak önem teşkil ediyor. Tez yazdıktan sonra sizler de artık bir dermatoloji uzmanı olabilirsiniz.



Dermatoloji Uzmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Bir dermatoloji uzmanının pek çok göre ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bundan dolayı her dermatoloji uzmanı olmak isteyen kişilerin bu görev ve sorumlulukları iyi bilmesi gerekir. İşte dermatoloji uzmanının görev ve sorumlulukları;

- Deri hastalığı için kendisine başvuran hastaların geçmişini takip etmek ve detaylı bilgiler edinmek

- Hastaların şikayetlerini dikkatle dinlemek ve gerekli teşhisi koyarak tedaviye en kısa süre içerisinde başlamak.

- Saç dökülmesi yaşayan hastalara genel teşhisi koymak ve saç dökülmesine neden olan faktörleri araştırmak. Ayrıca saç dökülmesine karşı olan gerekli tedaiyi de başlatmak.

- Cilt ile alakalı olan her türlü hastalığın teşhisini yapmak ve problemleri gidermek.

- Cinsel yol ile buluşan hastalıkların tanısını ve teşhisini koymak.

- Ağız içinde yer alan hastalıkların ve yaraların teşhisini ve tedavisini gerçekleştirmek.

- Kendisine başvuran hastaların varsa veya gerekli ise kan testleri uygulamak ve bu kan testinden gelen verileri doğru ir şekilde analiz ederek tespitini yapmak.

- Behçet hastalığının tanısını ve tedavisini uygulamak.

- Cilt kanseri hastalıkların tedavisini gerçekleştirmek.