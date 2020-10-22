Devlet Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Kamu görevlisi olarak da bilinen devlet memurları birçok farklı alanda görev yapar. Merkez ya da taşra ile beraber köy ve kasabalarda görevlerini üstlenen memurlar, değişik derecelendirmeye sahiptir. Bu derecelendirme üzerinden maaşlar değişkenlik gösterir ve ayrıca farklı görevleri bulunur.



Devlet Memuru Nedir?



İdari bir sisteme bağlı olmak suretiyle kamu işlerini yapmakla yükümlü meslek gruplarına devlet memuru denmektedir. Kamu görevlisi unvanına sahip olan devlet memurları, devlet güvencesi altında hizmet sunarlar. Bu hizmetlerini aldıkları aylık maaş üzerinden gerçekleştirirler. Ayrıca yaptıkları görevler ve edindikleri tecrübeye bağlı olarak yıllar bazında farklı maaşlar alırlar. Günümüzde Türkiye'nin dört bir tarafında birçok değişik devlet kurumunda hizmet sağlayan ve görevini yerine getiren devlet memurları bulunmaktadır.



Devlet Memuru Ne İş Yapar?



Devlet memurları bağlı bulundukları hizmet birimleri kapsamında, kanun ve mevzuatta belirtilen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirir. 657'ye tabi olarak da bilinen devlet memurlarının belli başlı görevleri genel olarak şunlardır;



- Yetkili amir bünyesinde verilen görevleri kanuna uygun şekilde yerine getirmek

- Görev yapılırken din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmamak

- Yurtdışında görev yapan kişilerin hizmeti sağlarken devletin itibarını zedeleyecek durumları yapmamak

- Bulunduğu kamu kurumu bünyesinde iş birliği içerisinde çalışmak

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve yurt dışından gelen pek çok kişinin devlet ile ilgili işleme eksiksiz bir şekilde tamamlamak



Devlet Memuru Nasıl Olunur?



Günümüzün en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan devlet memurluğu, birçok farklı kritere ve koşul ile şarta bağlı olarak öne çıkıyor. Devlet memuru olabilmek için ortak şekilde aranan kriterler şunlardır;



- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- Anayasal düzene ve devletin güvenliğine karşı suç işlememiş olmak

- Memur haklarından mahrum bulunmamak

- Esnaflık ya da ticari açıdan buna aykırı herhangi bir iş içerisinde bulunmamak

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da tescil ettirmiş olmak

- Bireyin akıl sağlığının yerinde olması

- Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak



Tüm bu koşulları yerine getiren kişiler KPSS sınavına girmek suretiyle devlet memuru olma hakkını elde edebilmektedir. Bu doğrultuda sınav içerisindeki puan durumu bölüme bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.