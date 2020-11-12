Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Dijital Oyun Tasarımı bölümü, öğrencileri mezunlarına bir gelecek sunmak için dijital ve etkileşimli içerik oluşturmak için kullanılan en son araçlar ve teknolojilerle öğrenciyi eğitmeye odaklanmıştır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Nedir?

Dijital oyun tasarımı bölümü, öğrencilerin uygulanabilir becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerini, mevcut endüstri talepleriyle uyumlu hale getirerek sanatsal yeteneklerini geliştirmelerini sağlar. Teorik ve pratik dersler arasında dengeli bir eğitim olan bölüm, eğitimde etkililiği sağlayacaktır.

Öğrenciler sadece animasyon ve oyun tasarımı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmayacak, aynı zamanda bu bilgiyi ilgi alanlarına uygulama becerisine ve bilgi birikimine de sahip olacaklar.

Kısacası, program, öğrencilerine etkileşimli eğlence alanında başarılı olmak için gereken araçlarda uzmanlık yeterliliğinin yanı sıra temel sanat ilkelerinde güçlü teknik yeterlilik kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Dijital oyun tasarımı bölümünde öğrenciler sadece animasyon ve oyun tasarımı ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmayacak, aynı zamanda bu bilgiyi ilgi alanlarına uygulama becerisine ve bilgi birikimine de sahip olacaklar. Programlama, dijital grafik tasarım, yazılım gibi dersler de eğitim hayatı boyunca veriliyor. Bölüm 4 yıllık olmakla birlikte bazı okullarda hazırlık eğitimi de verilebilmektedir. Sayısal puanı ile bölüme yerleşmek mümkün.

Bölümde, öğrenciler eğitim, içerik ve sistemlerin dış kaynak kullanımında uzmanlaşarak etkileşimli deneyimler oluşturmak için nasıl bir araya geldiğini öğrenir ve tüm bunları uygular. Bölüm, öğrencilerin dünya standartlarında animasyon ve oyunlar üretmesine olanak tanıyan son teknoloji olanaklarla donatılan alanlarda eğitim verir. Üç Mac laboratuvarına ek olarak, öğrenciler en zorlu projeleri bile idare edecek güce sahip tüm PC bilgisayar laboratuvarına erişebilirler.

Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Mezunları Ne İş Yapar?

Dijital Oyun Tasarımı programı mezunları, çeşitli alanlarda geniş iş fırsatlarına sahip olacaklar. Nispeten düşük işletme giriş maliyetleri nedeniyle, öğrenciler kendi prodüksiyon şirketlerini kurabilecek ve küresel olarak animasyon ve oyun tasarımı pazarlarına hizmet edebilecekler. Bir oyun sanatçısı, tasarımcı, yazılım geliştirici veya programcı olarak farklı özelliklere sahip oyunlar hazırlayabilirsiniz.

Bir oyun tasarımcısı olarak, oyunun yapısını belirlemekten siz sorumlusunuz. Örneğin, oyunda hangi öğeler var? Öğeler neden oradalar? Oyun nasıl oynanır? Kurallar neler? tüm bu detaylardan oyun tasarımcısı sorumludur. Tipik olarak bir tasarımcı ekibiyle çalışırsanız, bu ekip oyunun esasen tüm parçalarını bulmak ve tanımlamakla görevli olacaktır. Karakterler, hikaye ögeleri, oyun ayarları ve oyun kuralları gibi detayların hepsi dijital oyun tasarımcısının sorumlulukları içerisinde yer alır.

Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Mezunlarının İş Olanakları Nelerdir?

Bölümün oldukça geniş bir iş imkanı bulunmaktadır. Örneğin, mezunlar animasyon ve oyun tasarım firmaları, reklam ajansları, prodüksiyon şirketleri ve TV istasyonlarında yapımcı, sanat yönetmeni, animatör, karakter tasarımcısı, ara yüz tasarımcısı ve görsel efekt süpervizörü olarak kolaylıkla çalışabilecekler.

Dijital Oyun Tasarımı bölümü, oyunlar ve deneyimler yaratmak için öğrencilerin yaratıcı hayal gücünü en son teknolojilerle eğitir, besler. Bu programın mezunları, dijital eğlence ve bilgisayar oyun endüstrisinde oldukça değerlidir.