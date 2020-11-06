Dil Ve Konuşma Terapisti Nedir, Nasıl Olunur? Dil Ve Konuşma Terapistliği Mezunu Ne İş Yapar?

Bebekler ve çocuklar ile beraber yetişkinlere kadar pek çok insanı tedavi etme eğitimi gören dil ve konuşma terapistleri, birçok değişik sektörde ve alanda çalışma olanağı elde etmektedir. Aynı zamanda saygın ve kariyerli bir meslek olarak da ön plana çıkıyor.



Dil ve Konuşma Terapisti Nedir?



Farklı seviyelerde konuşma, iletişim ve dil sorunları olan insanları tedavi eden uzmanlara dil ve konuşma terapisi denmektedir. Örneğin yutma, içme ve yemek gibi sorunları bulunan bebekler ile çocuklara yardımcı olur. Tabii bu konuda sadece bebek ve çocuklar değil, yetişkinler için de görevlerini yerine getirmektedir. Ayrıca yarık damak, kekemelik, Konuşmada gecikme ile beraber ses bozukluğu gibi birçok problem karşısında tedavi gerçekleştirir. Bu şekildeki bir dizi rahatsızlığı tedavi edebilmek amaçlı, günümüzde birçok farklı alanda görevlerini yerine getirmektedirler.



Dil ve Konuşma Terapisti Ne İş Yapar?



Özellikle iletişim ve dil ile beraber konuşma üzerinde sorunlar yaşayan pek çok insan için dil ve konuşma terapisti önemli görevler üstlenmektedir. Yutma sorunları ile beraber içme problemleri, kekemelik veya yarık damak gibi birçok soruna karşı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Çocuklarda ve yetişkinlerde ses bozukluğu ile beraber konuşmada gecikme gibi sorunlara karşı aldığı eğitim üzerinden destek verirler. Yerine getirmesi gereken sorumluluklar ve görevler, pek çok insanın sosyal hayatındaki problemleri atmasına olanak vermektedir.



Dil ve Konuşma Terapisti Nasıl Olunur?



Üniversitelerin 4 yıllık eğitim sağlayan dil ve konuşma terapisti bölümünden lisans derecesi ile mezun olunması gerekmektedir. Ayrıca dil ve konuşma terapisi yüksek lisans programları da yer almaktadır. Bu programlardan herhangi birine katılmak suretiyle mezunu olarak bu mesleği icra etmek mümkündür.



Özellikle son dönemlerde oldukça popüler hale gelen bu önemli meslek, birçok kişinin yapmak istediği işlerden biri olarak öne çıkıyor. Tabii bunun için üniversiteye girip belli bir puan almak ya da yüksek lisans programlarından birine dahil olmak gerekmektedir. Böylece mezuniyeti ile beraber birçok farklı kurum ve kuruluş ile özel olarak dil ve konuşma terapisti hizmeti vermek mümkün.



Dil ve Konuşma Terapisti Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Hastalığın türüne bağlı olarak dil ve konuşma terapisinin görev ve sorumlulukları değişkenlik gösterebilmektedir.



- Konuşma ve iletişim bozukluğu ile beraber zorluğunu tanımlamak ve çözüm üretmek.

- Problemlerin kaynağına inmek ve tespit etmek.

- Hastaların iyileşmesi konusunda bireysel olarak ya da grup şeklinde tedavi yöntemleri uygulamak.

- Fizyoterapist, doktor, öğretmen ya da aile üyeleri ile iletişim kurmak.

- Kontrollü olarak terapi seansı gerçekleştirmek.

- Tedavi programlarının ilerleyişini kontrol altında tutmak.

- Ses iyileştirme, dudak okuma ya da işaret dili gibi etkili iletişim yollarının tekniklerinin göstermek.

- Hastalara motive etmek ile beraber her yaştan hasta ile doğru bir iletişim içerisine girmek.

- Hasta mahrumiyetini korumak.

- Hasta vakaları ve bilgileri dikkatli bir şekilde kaydetmek.