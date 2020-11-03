Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nasıl Olunur? Din Kültürü Mezunu Ne İş Yapar?

Öğretmenlik dünyada bulunan en kutsal mesleklerden birisidir. Günümüzde ise öğretmen olmak isteyen pek çok kişi bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nedir?

Farklı okullarda ve farklı sınıflarda öğrencilerine Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi veren kişilere Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni denmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının kurallarına göre mevzuat ve ders programlarına göre dersi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi verilmektedir.

Bu kurallar ve program eşliğinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenleri derslerini öğrencilerine anlatırlar. Öğretmenler dini anlamda felsefe ve kültür konuları ile ilgili de bilgi paylaşımlarında bulunurlar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Öğretmenler kendi branşlarına göre Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredata uygun olarak öğrencilerine ders verirler. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin ise ne iş yaptığını şu şekilde açıklayabiliriz:

- Belirli yaş gruplarındaki ve farklı sınıflardaki öğrencilere ders verirler.

- Öğrencilerinin din ve ahlak konularında örnek olurlar.

- Milli Eğitim Bakanlığının çizdiği müfredata uygun bir şekilde hareket ederler.

- Devlete ve millete ihanet etmezler.

- Dürüst, vicdanlı, eğitimli öğrenciler yetiştirirler.

- Haftalık ders saatlerine göre çalışır ve o ders saatlerini doldururlar.

- Öğrencilerin bilgi ve öğrenme becerilerini değerlendirirler.

- Sınav yaparlar. Sınav sonuçlarını öğrencilerine zamanında açıklarlar.

- Adaletli ve adil bir şekilde çalışırlar.

- Sorunları analiz ederek uygun çözümler ararlar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olabilmek için kişilerin bazı şartlarını tamamlamaları gerekir. Bunun ilk şartı ise ilgili 4 yıllık lisans mezunu olmaktır. Lise eğitimi tamamlandıktan sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği bölümü kazanılmalı ve bu bölüm başarılı bir şekilde bitirilmelidir. Ayrıca İmam Hatip Liselerinden mezun olan kişiler de bu bölümü başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekir. İmam Hatip Liselerinde okuyan öğrenciler üniversite sınavlarında ek puan kazanırlar. Bu nedenle İmam Hatip okuyan kişilerin bu bölümü seçmeleri tercih edilmektedir.

Lisans eğitimi tamamlandıktan sonra KPSS sınavına girilmeli ve yüksek puan almaları gerekmektedir. Daha sonra öğretmenlik alımları başlamaktadır. Puan yeterli ise ve mülakattan başarılı geçilir ise atama gerçekleştirilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Öğretmenlerin kendi bölümlerinde pek çok görev ve sorunlulukları bulunmaktadır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin ise din, ahlak ve kültür konularında iyi bir eğitim vermesi en büyük sorunluluğudur. Özellikle öğretmenler bu eğitimi verirken Milli Eğitim Bakanlığının çizdikleri çerçevede, kurallara bağlı ve müfredata uygun eğitim vermeleri de oldukça önemlidir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinin haftalık ders saatleri bulunmaktadır. Öğretmenler bu ders saatlerini aksatmadan yerine getirmelilerdir. Sınavlar düzenleyip sınav sonuçlarını zamanında öğrencilere açıklamaları gerekir.