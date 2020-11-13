Diyaliz (Myo) Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Böbrek yetmezliği hastalıkları ile ilgilenen bölüm olan diyaliz bölümünde tedavilerin özle makine ile yapılması görülmektedir. Bu makinelerin kullanımı ve hastanın tedavisini sağlayacak kapasitede kişiler yetiştirmeyi amaçlayan bölümdür.



Diyaliz (Myo) Bölümü Nedir?



Diyaliz (Myo) bölümü, diyaliz hastalarının makine ile tedavi edilmesi için diyaliz teknisyenlerinin yetiştirilmiş olduğu bir sağlık bölümüdür. Genel olarak sahada yani görev alacak olunan hastanelerde büyük ölçüde eğitim alan diyaliz bölümü öğrencilerinin büyük oranda iletişimi iyi olması ve hastalara yardımcı olabilmek adına da oldukça sabırlı olması gerekmektedir. Diyaliz (Myo) bölümünün eğitim süresi 2 yıldır.



Diyaliz (Myo) Bölümü Dersleri Nelerdir?



Uygulamalı eğitimlerin daha fazla yer almış olduğu diyaliz (Myo) bölümünde buna göre dersler daha az görülmektedir. Diyaliz (Myo) bölümü dersleri listesi şu şekilde sıralanmaktadır:



- Fizyoloji

- Anatomi

- Psikoloji

- Biyokimya

- Elektrik, elektronik

- Patoloji

- Beslenme ilkeleri

- Ruh sağlığı ve ruhsal sorunlar

- İç hastalıkları

- İletişim becerileri

- Sağlık hizmetleri yönetimi

- Hastalıklar bilgisi



Diyaliz (Myo) Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Farklı sağlık kurum ve kuruluşların görev almaya başlayacak olan diyaliz (Myo) bölümü öğrencilerinin yapacak oldukları işler şu şekilde sıralanmaktadır:



- Diyaliz makinesine bağlanacak olan hastalar ile ilgilenir ve onları takip ederler.

- Diyaliz makinesini çalıştırmak için hazırlar ve bu makinenin bakımını yaparlar.

- Hastaların takibini yapar ve onların sorunları ile ilgilenirler.

- Doktorların belirlediği zamanlarda hastaların diyaliz makinesine bağlanmasını sağlarlar. Aynı zamanda kayıtları tutarlar.

- Doktorun hasta için belirlediği diyet listesini takip eder ve hastayı bu listeye göre bilinçlendirirler.

- Hastaya ve yakınlarına hasta durumu ile bilgiyi belirli aralıklar ile verirler.



Diyaliz (Myo) Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Diyaliz (Myo) bölümünden mezunu olanlara diyaliz teknikeri denir. Sağlık alanının büyük bir bölümünde olduğu gibi diyaliz (Myo) bölümünden mezun olan kişilerin iş olanakları bellidir. Gerekli olan 2 yıllık eğitimi almış ve mezun olmuş kişiler, bu alanda yetkin sayılmaktadır. Bu yüzden diyaliz teknikerleri özel veya resmi sağlık kurumlarında iş bulabilmekte ya da kendi diyaliz merkezlerini açarak hizmetlerini sürdürebilmektedirler.