E Spor Oyuncusu Nasıl Olunur? E Spor Oyuncusu Nasıl Olunur? Fifa, Cs Go, Lol E-Spor Oyuncusu Olma Şartları

Profesyonel bir e spor oyuncusu olmak istiyorsanız öncelikle yeteneğiniz olması ve daha sonra keşfedilmeniz gerekiyor.



E Spor Oyuncusu Nasıl Olunur?



1- Aile desteği; Birçok aile çocuklarının bilgisayar başında vakit geçirmesinden çok rahatsızlar. Ailenizin size destek olmasını istiyorsanız, bu oyundan nasıl para kazanıldığını ve yeteneğinizi gösterip, desteklerini alabilirsiniz.



2- Bilgisayar donanımı; Oynayacağınız oyunlar 10 GB’a kadar ulaştığı için, oyunu kaldıracak ve sizi yarı yolda bırakmayacak bilgisayar donanımına ihtiyacınız var.



3- Sürekli kendinizi geliştirin; Oyun stratejilerini, inceliklerini sadece oynayarak öğrenemezsiniz. Bu konuda oynanan oyunları ve analizleri izleyin. Tecrübelilerin bilgilerinden yararlanın.



4- Uzun saatlerinizi oyuna vermeye hazır olun; Okul ve uyku zamanı dışında kalan saatlerinizi oyun başında geçirmeye hazırlanın. Sosyal hayattan feragat etmeye hazır olmalısınız.



5- Ekip çalışmasını öğrenin; Bir takıma girmeyi ihmal etmeyin. Ekip çalışmasını ve size verilen görevleri öğrenin. İyi bir ekip elemanı olduğunuzu gösterin.



6- Twitch yayını yapmayı unutmayın; Kazandığınız maçları ve turnuvaları yayınlayarak keşfedilebilirsiniz.



Fifa, CS Go, Lol E-spor Oyuncusu Olma Şartları



Lisanslı bir e spor oyuncusu olmak ve kurumların e spor takımlarına girmek için belirli şartlar bulunuyor. 6 yaşını dolduran herkes e spor lisansı için başvurabilir. Bunun için de aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekiyor.



1- TC kimlik numarası beyanı;



Yeni, çipli TC kimlik kartınızın ön yüzünün fotokopisini çekiyorsunuz. Alt tarafa “bu kimlik bana aittir”, diye yazıp, imzalıyorsunuz.



2- Sağlık Raporu;



Tam teşekküllü sağlık kuruluşuna başvuruyorsunuz. Dijital oyunlar için rapor istediğinizi söylemeyi unutmayınız. Bilgisayar başında oyun oynamanızı etkileyecek bir durum olmadığıyla ilgili rapor almanız gerekiyor. Aksi takdirde aldığınız sağlık raporu geçerli sayılmayacaktır.



3-Tescil Fişi;



Bulunduğunuz yerleşim yerine bağlı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü internet sayfasına giriyorsunuz. Buradan tescil fişinizi indirip, dolduruyorsunuz.



4- İki adet vesikalık fotoğraf;



Hazırladığınız belgelerle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne gidip başvurunuzu yapıp, lisansınızı alıyorsunuz.