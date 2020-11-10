Editör Nedir, Nasıl Olunur? İçerik Editörlüğü Mezunu Ne İş Yapar?

Radyo, TV, Sinema, Edebiyat, Medya ve İletişim Tasarımından mezun olanlar editörlük yapma şansı var. Firmaların kriterlerine uygun kişiler, televizyon, gazete, sosyal medya ve dergilerde de içerik editörlüğü yapabilir. Diğer editörlük çeşitleri ise şunlardır: Kitap editörlüğü, dijital basılı medya editörlüğü, haber editörlüğü.



Editör Nedir?



Editör, yayımcı demektir. Çalışılan sektöre göre editörlerin iş tanımı farklılık gösterir.



Haber Editörü: Haberlerin yayına hazırlanmasından sorumlu olan editördür.



Kitap / Dergi Editörü: Görevi kitap ve dergileri yayına hazırlamak olan editörler redaktörler ve genel yayın sorumlusu ile birlikte çalışır.



İçerik Editörü: İnternet siteleri için içerik üretir ve blog yazıları hazırlar.



Sosyal Medya Editörü: Çalıştığı firmanın sosyal medya hesaplarını yönetir.



Editör Ne İş Yapar?



1- Metindeki yazım yanlışlarını düzeltir.



2- Yayınevine gelen dosyaları okur ve yazarlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapar.



3- İnternet sitesi için günlük ve haftalık takvim oluşturur. Bu takvime uygun içerikleri üretir ve yayımlar.



4- Okurlardan ve takipçilerden gelen soruları cevaplar.



5- Kitap editörleri pazarlama ve tanıtım aşamasında da aktif olarak görev alır.



6- Rakip siteleri takip eder ve buna göre strateji belirler.



7- Kitapların son okumasını gerçekleştirir ve basın bültenini hazırlar.



8- Yeni içerik fikirleri üretir.



9- İçerik ile üslubun uyumlu olup olmadığını kontrol eder.



Editör Nasıl Olunur?



Türkiye'deki üniversitelerde editörlük eğitimi veren herhangi bir fakülte bulunmamaktadır. Ancak sözel bölümlerin birçoğunda iletişim kuramları, reklam yazarlığı, medya sosyolojisi gibi dersler yer alıyor. Bununla birlikte ''yaratıcı yazarlık kurslarına'' katılarak sertifika almak da mümkündür.



Editör arayan firmalar 2 ya da 4 yıllık üniversite mezunu adaylara öncelik tanımaktadır. Bunun yanı sıra Türkçe yazım kurallarına hakim, tercihen yabancı dil bilen ve iş deneyimi olan kişilerin editör olarak işe alınma ihtimalleri çok daha yüksektir.



Editörün Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



1- içerik editörleri web sitelerine içerik girerken, metnin içinde yer alan bilgilerin doğruluğunu birden fazla kaynaktan teyit etmelidir. Yanlış ve eksik bilgiler, okurları yanlış yönlendireceği için bu konuda sorumlu davranmalıdır.



2- Yayın evlerinde çalışan editörler, redaktörler ile birlikte metnin üstünden tekrar tekrar geçmelidir. Anlatım bozukluğu yapılmış cümleler kitabın yazarına ya da genel yayın sorumlusuna iletilmelidir.



3- Kitap ve metnin içindeki mantık hatalarını tespit eder ve düzeltir.



4- Kitapların arka kapak yazısı dışında, ithaf ve biyografi yazılarını düzenler.



5- Dergi ve gazete eklerine gelen okur mektuplarını yanıtlar.



6- Mesleğinde başarılı olmak isteyenler sürekli okumalı ve araştırma yapmalıdır. Okuduğu kitaplarda ve takip ettiği dergilerde tek bir tür ile sınırlı kalmamalıdır.



7- En az bir yabancı dil bilmeli ve o dilde kaleme alınmış yayınları takip etmelidir.



8- Üretilen içeriklerin orijinal olup olmadığını kontrol eder.



9- Kitapların yayımlanma süreci içerisinde yazar ile sürekli iletişim içerisinde olmalıdır. Kitabın içeriğine dair görüşlerini yazar ile paylaşmalıdır.