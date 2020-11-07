Elektrik Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Elektrik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

İş bulmada çok şanslı olan elektrik mühendisleri, resmi kurumlarda çalışmaktadırlar. Girecekleri sınavlardan yüksek puan alan herkes, bu dalda okuyabilir. Geniş iş olanaklarının olmasından ötürü elektrik mühendisi okumak isteyen kişilerin sayısı her geçen gün artmaktadır.



Elektrik Mühendisi Nedir?



Elektrik mühendisi, yapay ve doğal kaynaklar ile elektrik üretimini sağlamaya çalışır. Tıbbi elektronik cihazların bakımı, tasarımı gibi pek çok konuyla da elektrik mühendisi ilgilenir. Elektrik mühendisleri; haberleşme, iletişim gibi sistemlerin gelişimine de destek olur.



Elektrik mühendisi olmak için gerekli sınavlardan 360'ın üzerinde puan almak ve üniversitelerin belirlediği başarı sırasına girmek çok önemlidir. Elektrik mühendisi okuyan gençlerin, Erasmus olanakları da çok fazladır. Bu bölümden mezun olan bireyler Elektrik- Elektronik Mühendisi olarak anılır.



Elektrik Mühendisi Nasıl Olunur?



İcat etme konusunda oldukça iyi olan, özgün düşünme yeteneğine sahip, plan, tasarım konusunda da yetenekli olan kişiler elektronik mühendisliği bölümünü okuyup, elektrik mühendisi olabilir. Temel mühendislik dersleri verilen bu bölümün eğitim süresi ise 4 senedir. Kimi üniversitelerde hazırlık zorunludur bu yüzden eğitim süresi de 5 sene olmaktadır.



Elektrik Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?



Elektrik mühendisliğinden mezun olan bir kişi, geniş çalışma alanında görev yaparlar. Herhangi projenin başlangıcından test aşamalarına dek birçok etapta faaliyet gösterirler. Elektrik sisteminin gereksinimini, maliyetini ve kapasitesini ispatlayan elektrik mühendisleri, elektronik aksamları kontrol edip, güvenlik standardına uygunluğunu tespit ederler.



Elektrik mühendislerine her alanda çokça ihtiyaç vardır. Elektronik santralleri başta olmak üzere, enerji dağıtımı konusunda da görev alan elektrik mühendisleri genellikle şantiye gibi yerlerde çalışırlar. Elektrikli araçların günden güne yaygınlaşmasıyla beraber bu bölüm çok değerli olmakta ve iş olanakları da fazlalaşmaktadır.



Elektrik Mühendisliği Sorumlulukları Nelerdir?



Elektrik sistemlerinin üretiminden tüketimine dek; tasarımı, kuruluşu ve kontrol çalışmalarını üstelenen elektrik mühendislerinin genel olarak mesleki sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanacaktır;



- Elektrikli tesis, sistem, alet, bileşen ya da ekipmanın tasarımlarını yapmak,

- Elektrik tesisatlarını ve sistemlerini test ederek veri analizi yapmak,

- Projelerin güvenlik standartlarına uygunluğunu kontrol etmek,

- Proje takımı üyelerini kontrol etmek ve eğitmek,

- Kuruluş ve operasyonların yönetmeliğe ve müşteri ihtiyacına uygunluğunu sağlamak,

- Mevcut olan çalışmalar ve projeyle alakalı verilerin derlenmesi, raporların yazılması,

- İş gücü ve maliyet hesaplamaları yapıp, bütçe planının belirlenmesi,

- Elektrik enerjisini üretip tüketen montaj, proje ve işletmesini yerine getirmek,

- İmalar, inşaat ya da montaj adına ayrıntılı hesaplamalar yapmak,

- Projelerin gününde ve bütçe dahilinde yapılmasını sağlamak adına projeleri yöneten kişilerle beraber ürünlerin test edilmesi,

- Elektrik sisteminin çalışmasını arttırmaya ilişkin araştırma görevini yerine getirmek,

- Devre şemaları ve proje planlarının oluşturulması adına bilgisayar destekli mühendislik yazılımı ve tasarımlarını kullanmak,



Elektrik mühendislerinin mesleki sorumluluklarını bu şekilde sıralamak doğru olacaktır.