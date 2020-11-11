Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstrinin hayatımız üzerindeki konumu oldukça önemli ve faydalıdır. Endüstri denince bir bakıma sanayi, tasarım ve yenilikler akla gelmektedir. Üretim, üretim aşamaları, ürünün tasarlanması, konsept aşaması ve yeniliğin ön planda olduğu Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü tercihlerin en sık yapıldığı alandır.



Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir?



Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü; seri üretim uygulanacak her çeşit kullanılacak eşyanın tüketici kesiminin ihtiyaçlarına dayanarak tasarlanması durumuna denmektedir. Bir ürünün yapısının, kalitesinin, içeriğinin ve özelliğinin belirlenmesi ve tasarlanması gerçekleştirilmektedir. Bu bölümün amacı form, ergonomi, üretim, kalite ve kullanma amacı hakkında çözüm sağlayıp başarı elde eden bireyler yetiştirmektir.



Bir yıl boyunca sanat ve tasarım eğitimi verilerek yaratıcılığın ortaya çıkmasını amaçlanmaktadır. Daha sonra 2. 3, ve 4. sınıflarda tasarım aşamaları birebir eğitim verilerek bilgi ve beceri sağlanarak eğitim, öğretim sağlamaktadır. Öğrenciler 3d yazıcı ürünü, sanat atölyeleri, fotoğraf atölyeleri gibi ortamlarla tanıştırılarak gelişmeleri amaçlanmaktadır. Bölümün 2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans eğitim seçenekleri mevcuttur. Lisans bölümü için SAY, önlisans bölümü için ise TYT üzerinden tercih yapılabilir.



Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?



* İngilizce

* Konstruktif Resim

* Tasarıma Giriş Ve Tasarım

* Renk

* Temel Sanat Eğitimi

* Malzemeye Dayalı Yapım Yöntemleri

* Antropometrik Tasarım

* Türk Dili

* Bilgi Teknolojileri Kullanımı

* Maket Yapım Teknikleri

* Ürün Geliştirme Felsefesi

* Tasarım Ve Form

* Ambalaj Tasarımı

* Ürün Gösterge Ve Kontrolleri

* Prototip Yapım Yöntemleri

* Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık Ve Girişimcilik

* Temel Mekanik Strüktür

* Karşılaştırmalı Tasarım Tarihi

* Çevre Koruma, İş Sağlığı Ve Güvenliği

* Bilgisayar Destekli Modelleme

* Araştırma Yöntemleri

* Sanatın Tarihi Ve Felsefesi

* Bilgisayarla Sunum Dersi



Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar ve Hangi Alanlarda Çalışır?



Bu bölüm mezunları; Üretilmekte olan ürünler ya da parçalar ile ilgili tasarım, yenilik, dizayn ve konsept tasarlamakla görevlendirilmektedir. Çeşitli araçlar, ev eşyaları, ahşap eşyalar ve daha birçok konuda uzman düzeyinde fikir üretmektedirler. Daima ürün içinde yenilik üzerine çalışıp yaratıcılıklarını zorlayıcı ve iş bitirici şekilde ortaya koymaktadırlar. Daha rahat bir çalışma ortamı için serbest bir şekilde tasarımcı olabilirler. Ayrıca özel ya da kamuda tasarımcı olarak işe alınmaktadırlar.



Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları ise; Takı, beyaz eşya, mobilya sektörü, otomotiv sektörü, aydınlatma, elektrik ve elektronik çalışma ortamları, ambalaj sektörü, teknoloji şirketleri, iletişim sektörü gibi seri üretim gerçekleştirilen alanlarda hiç zorluk çekmeden görev alabilmektedir. Ayrıca tasarım ve konsept konusunda danışmanlık yapabilirler ya da kendi işlerini kurabilme imkanları da vardır. Üretim, konsept, yenilikçi fikir, üretim aşamasında olan ürünlerin takibi gibi birçok konuda görevlendirilirler. Genelde tasarım ile ilgilenen şirketler bu meslekte mezunların en çok tercih ettikleri alanlardır.