Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Endüstri ürünleri tasarımı, ürün biçimini ve özelliklerini belirleme, otomatikleştirilmiş bir çoğaltma yapma gibi fiziksel eylemlerden önce gerçekleşir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Endüstri ürünleri tasarım bölümü 4 yıllık eğitim veren bir lisans bölümüdür. Ülkemizde Gazi Üniversitesi, Erciyes üniversitesi ve Karabük üniversitede bu bölüm yer alıyor. Bu mühendislik dalında mühendislik derslerinin yanında bir de tasarım dersleri gösteriliyor.

Verilen mesleki dersler içinde tasarımın teknik resmini çizmek, ürün dayanıklılığını daha kolay anlayabileceğiniz mukavemet dersini görmek ve çeşitli bilgisayar programları ile alakalı pek çok ders veriliyor. Endüstriyel tasarım mühendisi olabilmek için temel mühendislik derslerini almanız gerekir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Endüstri ürünleri tasarım bölümünden mezun olan kişiler daha çok özel sektörde iş bulma imkanına sahip oluyor. Özel sektörde çalışmak yerine dilerseniz yüksek lisans eğitimini de bitirdikten sonra üniversitelerde öğretim görevlisi olarak da görev yapabilirsiniz. Aynı zamanda KPSS’ye girerek kamuda çeşitli pozisyonlarda çalışma imkanı bulabilirsiniz. Endüstri ürünleri tasarım mühendislerinin tercih edebileceği kariyer planlamasından birisi de akademik kariyerdir.

Dilerseniz yüksek lisans ve doktora yaparak doktor unvanını aldıktan sonra proje ve araştırmalarda daha da ilerleme imkanı bulabilirsiniz. Aynı zamanda pek çok şirkette ürün tasarımcısı olarak görev alma imkanına sahip olabilirsiniz. Otomotiv, cam, seramik, uçak, mobilya gibi sektörlerde görev alarak daha iyi yerlere gelme imkanı yakalayabilirsiniz.

Endüstri ürünleri Tasarım Mühendislerinin Özellikleri

Ürün tasarlayıcılarının yenilikçi ve yaratıcı düşünebilmesi gerekir.

Yeni bir ürün ortaya koymak ya da var olan ürünü geliştirmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak gerekir. Ortaya çıkan tasarımın göze hoş gelmesi çok önemlidir.

Piyasaya daha önce sürülmemiş bir ürünü sürmek için ön görülü olması gerekir.

İnsanların ihtiyaçlarını tespit ederek bu ürünlerin üretilmesinde görev alırlar.

Endüstriyel tasarım mühendisleri ikna kabiliyeti yüksek ve özgüveni yüksek bir kişiliğe sahip olmalıdır.

Endüstri ürünleri Tasarım Mühendislerinin Maaşları Ne Kadardır?

Endüstri ürünleri tasarım bölümünden mezun olan kişiler, çalıştıkları yere, deneyim yılına ve kendilerini ne kadar geliştirmiş olduklarına göre farklı maaş alırlar. Sektörde ne kadar maaş alacağınız tamamen size bağlıdır. Her mühendislikte olduğu gibi bu mühendislikte de kazanacağınız tecrübeler, edindiğiniz bilgi birikimi ve mesleki yeterliliğinize göre yer alacağınız pozisyonlarda yüksek maaş ile çalışma imkanı bulabilirsiniz.

Mühendislerin çalıştığı şirket ve yer aldıkları pozisyon maaşa büyük etki eder. Türkiye şartlarında Endüstri ürünleri tasarım mühendisliği bölümünden mezun olan pek çok kişi özel sektörde, 2750 TL ile 5000 TL arasında maaş alır. Alanında 2 yıl tecrübeye sahip olan bir Endüstri ürünleri tasarım mühendisi, 4000 TL ile 6000 TL arası maaş alırken, alanında 5 yıl ve daha fazla tecrübesi olan mühendisler ise, 6000 TL ile 10000 TL arasında maaş alır.