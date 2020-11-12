BİST1.2792.91EURO9.220.36USD7.810.31ALTIN467.00-4.90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerKariyer Haberleri Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
    ABONE OL
    12.11.2020 - 03:32 |

    Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü, hastanelerde ve gerekli kurumlarda engelli vatandaşların her türlü bakımını yapacak, hastalara fiziksel ve psikolojik destek verecek sağlık teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan bölümün adıdır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü nedir? Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon teknikeri nasıl olunur? Mezunlar ne iş yapar? En çok aranan soruların cevaplarını derledik.

    Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

    Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon teknikeri, engellilerin fiziksel ve psikolojik bakımını üstelenen profesyonel elemanların yetiştirilmesini sağlar.

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

    Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler

    Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim

    İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi

    Yabancı Dil

    Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi

    İnsan ve Davranış

    Tıp Terimleri

    İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri

    Temel İlkyardım Bilgisi

    Engellilerde Ruh Sağlığı

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama

    Temel Beslenme İlkeleri

    Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu

    Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu

    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

    Ortopedik Rehabilitasyon

    Sağlık Kurumlarında İletişim

    Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği

    Bilimsel Araştırma Yöntemleri

    Temel İlaç Bilgisi ve Akılcı İlaç Kullanımı

    Halk Sağlığı

    Türk Dili

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Nasıl Okunur?

    Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü son zamanlarda popülaritesi artan meslek dalları arasında yer alıyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü 2 yıl eğitim süresi olan bir önlisans programıdır. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim süreleri boyunca hastane ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde staj görevini de tamamlaması gerekiyor. Bu önlisans programına girebilmek için TYT puan türünden en az 150 puan almanız gerekir. Bölüme girmek için YKS’ye girmeniz gerekir. AYT sınavları sadece 4 yıl ve üzeri eğitim veren bölümler için yapılıyor.

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

    Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları ‘’engelli bakım teknikeri” unvanı alarak çalışma hayatına adım atar. Bu kişiler sağlık teknikeri olarak da bilinir. Bu bölümden mezun olan kişiler, geniş iş olanaklarına sahip oluyor. Fakat bu bölüm mezunlarına KPSS kadrolarında yeterince kadro verilmiyor. Bu kişiler, özelde de kolaylıkla iş bulma imkanına sahip oluyor. Kamuda görev yapan teknikerler, 3500 ile 4000 TL arası maaş alır. Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları şu kurumlarda çalışma imkanı bulabilir;

    Fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri

    Engelli kişilerin evleri

    Çeşitli kurumların revirleri

    Özel hastaneler

    Temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve poliklinikler

    Huzurevleri

    Kreşler

    Devlet Hastaneleri

    Üniversite Hastaneleri

    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Teknikerlerinin Görevleri

    Günlük yapacağı işlerin planını yapar.

    Engelli bireylerin alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını belirler.

    Engellilerin iletişim problemlerini çözmesine yardımcı olur.

    Engelli bireyin doktoruna bilgi verir ve kişinin yakınlarına engelli bireyin durumu hakkında bilgi verir.

    Gerekli ilaç ve malzemeleri temin eder.

    Çalıştığı kurumda bulunan malzemelerin temizliğinden sorumludur.

    Engelli hastanın genel vücut bakımını yapar, gerektiğinde ise psikolojik destek sağlar.

    Engelli bireyin yapması gereken egzersizleri yaptırmakla görevlidir.

    Bireyin odasını düzenler.

    İlaçların temin edilmesi için gerekli malzemeleri verir.

    Engellilerin öz bakımına yardımcı olur.

    Engelli bireyin beslenmesine yardım eder.

    Engellilere her konuda yardımcı olur.

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün açıklanacak mı? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    Bugün açıklanacak mı? KPSS Ortaöğretim sınav yerleri, sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Bunu yapan yüksek maaş alıyor...

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    Beyaz Saray'dan ayrılmayı reddederse ne olur?

    2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    2020 VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber