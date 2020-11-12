Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon teknikeri, engellilerin fiziksel ve psikolojik bakımını üstelenen profesyonel elemanların yetiştirilmesini sağlar.



Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler

Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim

İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi

Yabancı Dil

Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi

İnsan ve Davranış

Tıp Terimleri

İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri

Temel İlkyardım Bilgisi

Engellilerde Ruh Sağlığı

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama

Temel Beslenme İlkeleri

Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu

Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Ortopedik Rehabilitasyon

Sağlık Kurumlarında İletişim

Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Temel İlaç Bilgisi ve Akılcı İlaç Kullanımı

Halk Sağlığı

Türk Dili

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Nasıl Okunur?



Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü son zamanlarda popülaritesi artan meslek dalları arasında yer alıyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü 2 yıl eğitim süresi olan bir önlisans programıdır. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim süreleri boyunca hastane ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde staj görevini de tamamlaması gerekiyor. Bu önlisans programına girebilmek için TYT puan türünden en az 150 puan almanız gerekir. Bölüme girmek için YKS’ye girmeniz gerekir. AYT sınavları sadece 4 yıl ve üzeri eğitim veren bölümler için yapılıyor.



Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları ‘’engelli bakım teknikeri” unvanı alarak çalışma hayatına adım atar. Bu kişiler sağlık teknikeri olarak da bilinir. Bu bölümden mezun olan kişiler, geniş iş olanaklarına sahip oluyor. Fakat bu bölüm mezunlarına KPSS kadrolarında yeterince kadro verilmiyor. Bu kişiler, özelde de kolaylıkla iş bulma imkanına sahip oluyor. Kamuda görev yapan teknikerler, 3500 ile 4000 TL arası maaş alır. Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları şu kurumlarda çalışma imkanı bulabilir;

Fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri

Engelli kişilerin evleri

Çeşitli kurumların revirleri

Özel hastaneler

Temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve poliklinikler

Huzurevleri

Kreşler

Devlet Hastaneleri

Üniversite Hastaneleri

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Teknikerlerinin Görevleri

Günlük yapacağı işlerin planını yapar.

Engelli bireylerin alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını belirler.

Engellilerin iletişim problemlerini çözmesine yardımcı olur.

Engelli bireyin doktoruna bilgi verir ve kişinin yakınlarına engelli bireyin durumu hakkında bilgi verir.

Gerekli ilaç ve malzemeleri temin eder.

Çalıştığı kurumda bulunan malzemelerin temizliğinden sorumludur.

Engelli hastanın genel vücut bakımını yapar, gerektiğinde ise psikolojik destek sağlar.

Engelli bireyin yapması gereken egzersizleri yaptırmakla görevlidir.

Bireyin odasını düzenler.

İlaçların temin edilmesi için gerekli malzemeleri verir.

Engellilerin öz bakımına yardımcı olur.

Engelli bireyin beslenmesine yardım eder.

Engellilere her konuda yardımcı olur.