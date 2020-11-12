Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü, hastanelerde ve gerekli kurumlarda engelli vatandaşların her türlü bakımını yapacak, hastalara fiziksel ve psikolojik destek verecek sağlık teknikeri yetiştirmeyi amaçlayan bölümün adıdır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü nedir? Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon teknikeri nasıl olunur? Mezunlar ne iş yapar? En çok aranan soruların cevaplarını derledik.
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon teknikeri, engellilerin fiziksel ve psikolojik bakımını üstelenen profesyonel elemanların yetiştirilmesini sağlar.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Dersleri Nelerdir?
Bakıma Gereksinimi Olan Engelli Bireyler
Yaşam Boyu Büyüme ve Gelişim
İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi
Yabancı Dil
Temel Sağlık ve Hastalık Bilgisi
İnsan ve Davranış
Tıp Terimleri
İletişim ve Alternatif İletişim Sistemleri
Temel İlkyardım Bilgisi
Engellilerde Ruh Sağlığı
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonunu Planlama
Temel Beslenme İlkeleri
Yaşlılıkta Nörolojik Temelli Durumların Bakım ve Rehabilitasyonu
Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Ortopedik Rehabilitasyon
Sağlık Kurumlarında İletişim
Engelli Mevzuatı ve Meslek Etiği
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Temel İlaç Bilgisi ve Akılcı İlaç Kullanımı
Halk Sağlığı
Türk Dili
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Nasıl Okunur?
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü son zamanlarda popülaritesi artan meslek dalları arasında yer alıyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü 2 yıl eğitim süresi olan bir önlisans programıdır. Aynı zamanda öğrencilerin eğitim süreleri boyunca hastane ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde staj görevini de tamamlaması gerekiyor. Bu önlisans programına girebilmek için TYT puan türünden en az 150 puan almanız gerekir. Bölüme girmek için YKS’ye girmeniz gerekir. AYT sınavları sadece 4 yıl ve üzeri eğitim veren bölümler için yapılıyor.
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?
Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları ‘’engelli bakım teknikeri” unvanı alarak çalışma hayatına adım atar. Bu kişiler sağlık teknikeri olarak da bilinir. Bu bölümden mezun olan kişiler, geniş iş olanaklarına sahip oluyor. Fakat bu bölüm mezunlarına KPSS kadrolarında yeterince kadro verilmiyor. Bu kişiler, özelde de kolaylıkla iş bulma imkanına sahip oluyor. Kamuda görev yapan teknikerler, 3500 ile 4000 TL arası maaş alır. Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları şu kurumlarda çalışma imkanı bulabilir;
Fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi ve özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri
Engelli kişilerin evleri
Çeşitli kurumların revirleri
Özel hastaneler
Temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve poliklinikler
Huzurevleri
Kreşler
Devlet Hastaneleri
Üniversite Hastaneleri
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Teknikerlerinin Görevleri
Günlük yapacağı işlerin planını yapar.
Engelli bireylerin alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını belirler.
Engellilerin iletişim problemlerini çözmesine yardımcı olur.
Engelli bireyin doktoruna bilgi verir ve kişinin yakınlarına engelli bireyin durumu hakkında bilgi verir.
Gerekli ilaç ve malzemeleri temin eder.
Çalıştığı kurumda bulunan malzemelerin temizliğinden sorumludur.
Engelli hastanın genel vücut bakımını yapar, gerektiğinde ise psikolojik destek sağlar.
Engelli bireyin yapması gereken egzersizleri yaptırmakla görevlidir.
Bireyin odasını düzenler.
İlaçların temin edilmesi için gerekli malzemeleri verir.
Engellilerin öz bakımına yardımcı olur.
Engelli bireyin beslenmesine yardım eder.
Engellilere her konuda yardımcı olur.