Fars Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Fars Dili ve Edebiyatı bölümünün geçmişi adından da anlaşıldığı gibi Farsça bir kökene sahiptir ve bazı sektörler için yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Günümüzde Fars Dili ve Edebiyatı bölümü, Hindistan ile Avrupa dil ailesinin üyesi olmaktadır. Fars Dilinin geçmişi Fars İmparatorluğuna dayanmakta olan köklü ve de zengin bir dildir. Fars dilinde yer almakta olan sözlü kompozisyonlar ve de yazılı metinleri inceleyip dünya tarihinin bilinen en eski edebiyatlarının bir tanesinin eserleri üstüne çalışmalar gerçekleştirmekte olan akademik bir disiplin olmaktadır.

Kökeni açısından da oldukça eski tarihe dayanan bu dilin yapısı, tarihi ve edebiyat eserlerini inceleyip geçmişe bir ışık tutmayı amaçlayan bir bölümdür. Aynı zamanda gelecek olan nesillere Fars edebiyatını ve de kültürünü aktarmayı amaçlamaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Eğitim Nasıldır?

Fars dili ve edebiyatı, ülkemizde üniversitelerde Edebiyat Fakültesi kapsamında bir eğitimi verilmekte olan toplam 4 yıllık lisans bölümü olmaktadır. Bu bölüm sadece Dil puan türüne göre bir öğrenci kabul etmektedir. Ayrıca söz konusu olan bölüm 2019 yılı ile 2020 yılı arasındaki YÖK verilerine göre sadece 5 üniversitede bulunmaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümündeki Dersler Nelerdir?

Üniversitelerde Fars Dili ve Edebiyatı üzerine verilen eğitimi almayı hedefleyen aday öğrenciler;

Temel Almanca, Temel Fransızca, Temel İngilizce, Farsça Dikte ve Yazılı Anlatım, İran Edebiyatı, Farsça Kaynak Bilgisi, Hint Kültürü, Romen Kültürü,

Modern Metinler, Samanlılar Dönemi İran Edebiyatı,

Farsça Dilinden Türkçe Diline Çeviri, Karahanlılar, Gazneliler ve de Harzemşahlar, Anadolu Selçuklu Tarihi ile İran Edebiyatına Etkileri de başta olmak üzere pek çok dersten toplam 8 yarıyıllık bir eğitim süreleri içerisinde kişiler sorumlu olacaklar demektir. Bütün bu dersleri başarıyla tamamlayan kişiler Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Diploması elde etme hakkı kazanmış olur.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişiler Farsça dilini, tarihini ve kültürünü araştırırken aynı zamanda edebiyat eserlerini de araştırıp başka dillere kazandırmayı amaçlamaktadır.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunlarına İş Olanakları Nelerdir?

Günümüzde fars dili ve edebiyatı bölümü mezunu olan kişiler özel sektöre ek bir şekilde üniversitelerde ve de kamu kurumlarında istihdam edilebilir. Bu bölümden mezun olan kişilerin çalışacağı sektörler şu şekildedir.

Bunlar;

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı,

Türk Silahlı Kuvvetleri, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte Yazı İşleri Enstitüsü ve de Atatürk Kültür, Dil, Tarih Yüksek Kurumu gibi iş yerlerinde çalışma fırsatı bulabilmektedirler.

Bunların haricinde Farsça dili ve edebiyatı mezunu olan kişiler aynı zamanda çevirmen olarak da eserlerin çevirisi konusunda ve ya ülkeler arasında gerçekleştirilmekte olan bazı ticari konularda ve de operasyonlarda pek çok çeşitli görev alabilirler. Bu nedenle bu meslek dalı oldukça değerli olan bir meslektir.