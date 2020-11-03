Fotoğrafçı Nasıl Olunur? Fotoğrafçı Olmak İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?

Profesyonel fotoğrafçıların çalıştığı sektörlerin başında sinema, dizi, reklam ve halkla ilişkiler geliyor. Çalışılan sektöre ve çekim yapılan mekanlara göre birçok fotoğrafçılık türü bulunmaktadır: Bunlar sırasıyla: Düğün fotoğrafçılığı, stüdyo fotoğrafçılığı, moda ve gezi fotoğrafçılığı, mimari fotoğrafçılık.

Fotoğrafçı Nedir?

Işığı ve kadrajı ayarlayarak profesyonel çekim yapan kişilere fotoğrafçı denir. Bu mesleği profesyonel olarak yapabilmek fotoğraf makinelerinin özelliklerini ve çekim tekniklerini bilmek gerekiyor. Temelde iki tip fotoğrafçı vardır. Bunlardan ilki estetiği ve görselliği ön planda tutan sanat fotoğrafçılarıdır. Teknik fotoğrafçılar ise mühendislik ve mimari başta olmak üzere birçok farklı alanda çalışabilir.

Fotoğrafçı Ne İş Yapar?

Sinema ve dizi fotoğrafçıları, yapımların ''kamera arkası'' olarak tanımlanan bölümünde çalışır. Film ve dizilerde rol alan oyuncuların fotoğraflarını çeker. Filmin afişinde kullanılacak fotoğrafları düzenler.

Her sektörde fotoğrafçının yapması gereken standart işler vardır. Fotoğrafların siyah - beyaz ayarını yapmak bu işlerin başında gelir. Fotoğrafçı, asistanı ile birlikte hem iç hem de dış çekimlerde ışık ve pozlama ayarı yapar. Çektiği fotoğrafları gözden geçirip düzenledikten sonra müşterilerine gönderir.

Profesyonel fotoğrafçıların yaptığı diğer işler şunlardır:

1- Gazete ya da dergi için röportaj yapılan kişinin fotoğraflarını çekmek.

2- Kitap kapaklarını hazırlamak

3- Birçok fotoğraftan oluşan düğün albümleri hazırlamak

4- Fotoğraf sergisi açmak

5- Mimarın direktifleri doğrultusunda binaların fotoğraflarını çekmek

6- Haber değeri taşıyan fotoğraflar çekip bunu gazetelere ve dergilere göndermek

7- Aynı fotoğrafı farklı açılardan çekip alternatif görselleri birlikte çalıştığı kişilere yollamak

8- Üniversitelerin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünde ders vermek.

9- Cami, kale, saray, antik kent, kilise gibi tarihi yapıların fotoğraflarını çekmek

10- Fotoğraf üzerinde rötuşlar yapmak

Fotoğrafçı Nasıl Olunur?

Fotoğrafçı olmak için birçok yol var. Bunlardan ilki üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünden mezun olmak. Bununla birlikte Radyo- Tv- Sinema, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı bölümlerinden mezun olan kişiler de profesyonel olarak fotoğrafçılık yapabilir.

Fotoğrafçının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Her fotoğrafçının görev ve sorumluluğu çalıştığı sektöre göre farklılık gösterir. Örneğin serbest çalışan fotoğrafçılar, belli bir konsepte bağlı kalarak çekim yapar. Daha sonra fotoğrafları dijital ortama aktarır ve onları düzenler. Dergilerde, gazetelerde ve internet sitelerinde tanıtımı ve satışı yapılan ürünlerin fotoğrafını çekmek de fotoğrafçının görev ve sorumlulukları arasında yer alıyor. Söz konusu ürünlerin çok daha estetik görünmesi için stüdyodaki ışıkları ayarlar. Fotoğraf makinesinin enstantane ve diyaframını ayarlar ve çekime başlar.

Fotoğrafçının diğer görevleri: Müşterilerin talep ettiği konseptte görseller hazırlamak, çekim yapılacak stüdyoyu hazırlamak, istenilen ölçülerde biyometrik ve portre artistlik fotoğraf çekmek, görüntü yönetmenleri ile ortak çalışmak, karanlık odada fotoğrafları banyo ettirmek ve baskıya hazırlamak, sanat yönetmenleri ve editörler ile birlikte sinema ve dizi projelerinde yer almak, fotoğrafı çekilecek olan kişiyi yönlendirmek, agrondisor ve rötuş sandığı gibi makineleri kullanmak,