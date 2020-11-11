Gazetecilik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İletişim fakültesinde okumak için liselerin sözel ya da eşit ağırlık bölümünden mezun olmak gerekiyor. 4 yıllık eğitim sürecinden sonra bir gazetede staj yapan kişiler çeşitli medya kurumlarında işe başlayabilir.

Gazetecilik Bölümü Nedir?

Gazetecilik bölümü sadece devlet üniversitelerinde değil özel üniversitelerde de okunabiliyor. Taban puanları ve başarı sıralaması yıldan yıla farklılık göstermektedir. Vakıf üniversitelerinde burslu olmak içinse daha fazla net yapmak gerekir. Gazetecilik okurken Erasmus ile yurt dışına çıkmak da mümkün. Bu sayede henüz öğrenciyken mesleğiyle ilgili tecrübe kazanan kişiler İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil de öğreniyor.

Gazetecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Gazetecilik bölümünün eğitim süresi 4 yıllıktır. Bu 4 yıl içerisinde ilk iki yıl teorik dersler ağırlıktayken son 2 yıl daha çok uygulamalı dersler yapılır. Her iletişim fakültesinde, üniversitenin çıkardığı bir gazete var. Bu gazetede görev alan öğrenciler haber metinlerinin nasıl hazırlandığını pratik yaparak öğrenir.

Üniversitenin ilk yılından alınan derslerden bazıları şunlardır: Medya ve Kültürel Çalışmalar, Sanat Tarihi, Gazetecilik İlkeleri.

Gazetecilik bölümünün 2. yıl dersleri: Mesleki Sorumluluk ve Etik, İletişim Sosyolojisi ve İnternet Gazeteciliğidir. Seçmeli dersler arasında ise masaüstü gazeteciliği ve muhabirlik yer alıyor. Üçüncü yılda röportaj teknikleri, medya analizi, popüler kültür ve medya gibi kuramsal dersler görülür.

Son yılda eğitim programında yer alan dersler ise şunlardır: Haber kurgusu, Medya Atölyesi, Çevre Gazeteciliği ve Spor Gazeteciliği.

Gazetecilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Gazetecilik bölümünün en büyük avantajı, birçok farklı sektörde ve kurumda iş bulma şansının yüksek olmasıdır. Öncelikle bu bölümden mezun olanların tüm yerel ve ulusal gazetelerde iş bulma şansı var. Gazetelerde editör ve muhabir olan mezunlar, televizyon kanallarında da içerik editörlüğü ve metin yazarlığı yapabilir.

Bu bölümden mezun olanların yapabileceği diğer işler şunlardır:

1- Köşe yazarlığı yapmak.

2- Televizyon kanallarında ana haber bültenlerini ve gün ortası haberlerini sunmak.

3- Spor istatistikleri hazırlamak.

4- Çeşitli konular hakkında yazı dizisi hazırlamak.

5- Sayfa editörlüğü ve grafikerlik

6- Reklam koordinatörlüğü

7- Dergi tanıtım ve satış elemanı

8- Halkla ilişkiler sorumlusu

9- Dizgi ve tasarım

Gazetecilik Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Gazetecilik bölümünün iş olanakları arasında spor muhabirliği ve spikerliği de yer alıyor. Futbol, basketbol ve voleybol maçlarında foto muhabirlik yapılabilir. Çeşitli televizyon kanallarında yayınlanan spor karşılaşmalarında spikerlik yapmak da mümkündür. Gazetecilik bölümünün diğer iş olanakları ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Dergi ve gazetelerde editörlük.

2- Hava durumu sunuculuğu.

3- Kameramanlık (bunun için kameramanlık eğitimi almak gerekiyor.)

4- Ana haber yönetmenliği

5- Kurgu

6- Reklam ajanslarında metin yazarlığı ve içerik analizi

7- İnternet gazetelerinde metin yazarlığı

8- Sosyal medya uzmanlığı

9- Haber analistliği

10- Gazetelerin ekonomi sayfalarında yazarlık