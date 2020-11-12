Genetik Ve Biyomühendislik Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Genetik ve biyomühendislik bölümü okumak isteyenler genel olarak üstün akademik yeteneğe sahip olmalı ve deney yapmaktan hoşlanan kişiler olmalıdır. Bu bölüm dikkatini yoğunlaştırabilen, gerekli ayrıntılara dikkat edebilen ve ekip çalışmasına yatkın kişiler olması gereklidir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Nedir?

Günümüzde genetik ve biyomühendislik bölümleri, genetik ile biyomühendislik biliminin birleşmiş olduğu, mühendislik ve de tıp biliminin en temel ilkelerinin öne çıkmış olduğu bir bölümdür. Bu genetik ve biyomühendislik bölümlerinin amacı, genetik ve de biyoteknoloji alanlarında çok yeterli temel ve ya teknik bilgilere sahip, bu bilgileri de meslek hayatında başarılı şekilde kullanabilecek olan, sektör içerisinde farklılık yaratacak kişileri yetiştirip sektöre kazandırmaktır.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Eğitim Nasıldır?

Genetik ve biyomühendislik bölümlerinde, toplamda 4 yıllık bir lisans eğitimi verilmekte olup öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile de 240 AKTS hakkını doldurmaları ve de üniversitelerinin mezuniyet için gerekli olan koşullarını yerine getirmeleri de gerekmektedir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümleri Dersleri Nelerdir?

Genetik ve biyomühendislik bölümlerinin öğrencileri toplam 8 dönemlik bir eğitim hayatları süresince mühendislik, genetik, biyomühendislik, biyoteknoloji konuları hakkında detaylı ve de bilimsel eğitimlerle karşı karşıya geleceklerdir. Ayrıca genetik ve biyomühendislik bölümlerini tercih listesinde bulundurmakta olan aday öğrenciler için aşağıdaki dersler alınmaktadır. Bu dersler;

Hücre ve Doku Mühendisliği,

Biyokimya,

Moleküler Hücre Biyolojisi,

Mikrobiyoloji,

Moleküler Hücre Biyolojisi,

Biyomalzemeler,

Doku Biyokimyası,

Biyomühendislik Laboratuvarı,

Genetik ve de Biyomühendislik Tasarımı dersleri başlıca olmak üzere, pek çok dersten toplam 4 yıl boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca öğrenciler bu dersleri başarılı şekilde bitirdikleri zaman ‘‘Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Lisans Diplomasını’’ da elde edeceklerdir.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Gelişen dünya ile birlikte genetik ve biyomühendislik bölümlerine olan ilgiler de bir hayli de artış göstermektedir. Çağdaş teknolojileri en verimli şekilde kullanıp, tıp ve biyoloji konularında karşılaştıkları sorunları da çözmek amacı ile mühendislik biliminden yararlanılıp çözüme ulaşmayı amaçlamaktadırlar.

Mezun olan bireylerin çalışabilecekleri pek çok çeşitli alan bulunmaktadır. Ayrıca mezun olan kişiler tarım, biyolojik, kimya teknolojiler üzerine de çalışma şansına sahip olmaktadırlar.

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Genetik ve biyomühendislik bölümü mezunlarının iş olanakları oldukça fazladır. Bu nedenle günümüzde sık olarak tercih edilmektedir. Eğitimini başarı ile bitirmiş olan mezun adaylar genel anlamda özel sektörde ve ya kamu sektörü içinde kendilerine iyi bir yer bulabilirler.

Türk Sağlık Kurumu, adli tıp, tanı merkezleri, tüm genetik araştırma laboratuvarları bu bölümden mezun olan kişilerin başlıca tercih ettikleri yerler olmaktadır. Söz konusu olan iş imkanlarından da devlet kurumlarında yer alan çeşitli fırsatlardan yararlanabilmek amacı ile Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den elde edilecek olan puan her zaman belirleyici olacaktır. Bu nedenle genetik ve biyomühendislik bölümü günümüzde sık sık tercih listelerinde ilk sıralarda yer almaktadır.