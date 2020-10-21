Gih Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Değerli meslekler arasında yer alan GİH, belli başlı şart ve koşullara sahiptir. Bu koşulları yerine getiren kişiler memuriyet üzerinden bu mesleği yapma şansını hak eder. Özellikle masa başı işi olması ile beraber garanti bir meslek olması kapsamında pek çok insan için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



GİH Memuru Nedir?



Genel idari hizmetler olarak da bilinen GİH, bilgisayar işletmeni ya da veri hazırlama personeli olarak görevli olan memurlar özelinde bilinmektedir. Aynı zamanda devlet memuru olarak geri hizmet memuru şeklinde de ifade edilmekte. Özellikle son dönemlerde bilgisayar işlemleri ile beraber veri hazırlama işlemleri devlet açısından büyük öneme sahip hale geldi. Evrakçılık olarak da bilinen bu bölüm depolama ve bu gibi pek çok işlemlerin yapılmasına olanak tanımaktadır. Günümüzde en garantili ve güvenilir, aynı zamanda sevilen memuriyet meslekleri içerisinde yer alıyor.



GİH Memuru Ne İş Yapar?



Devlet memurluğu farklı alanlarda değişik bölümlere ayrılır. Bu bölümlerin ortak özelliği ise günümüz teknolojisine ayak uydurmuş olmasıdır. Bu sebepten dolayı ortak çözüm olarak bilgisayar ile ilgili işlemler ön plana çıkıyor. Veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar GİH memurluğu görevi altında öne çıkıyor. Aynı zamanda bazı istatistiki verileri ele almak ile ilgili bunları, düzenlemek ve depolama görevi üzerinden GİH memurunun görevini anlatmak mümkün.



GİH Memuru Nasıl Olunur?



Birçok farklı şartı bulunan GİH memuru, aynı zamanda belirlenmiş önemli eğitim şartları da bulundurmaktadır. Genel idare hizmetleri şeklinde de ifade edilen bu memuriyet sınıfı, KPSS üzerinden talep edilen şart ve koşullar doğrultusunda memur alımı yapar.



- En az lise ve dengi mezunu

- Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak

- Erkekler askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da muaf olmak

- KPSS sınavından en az 70 almış olmak

- Güvenlik ve arşiv araştırması noktasında herhangi bir problem çıkmaması

- Parti ya da dernek ve sendika gibi kurum ve kuruluşlara üye olmak

- Devlet memurluğu genel sağlık şartlarına uymak

- Bilgisayar işletmenliği ya da veri konusunda MEB onaylı sertifika sahibi olmak



Bütün bu şart ve koşulları taşıyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gih memuru olma hakkını elde edebilmektedir.