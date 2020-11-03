Grafik Tasarımcı Nedir, Nasıl Olunur? Grafikerlik Mezunu Ne İş Yapar?

Grafik tasarımcılığı mesleği üniversite tercih döneminde tercih edilen meslekler arasındadır. Başarı sıralaması ve taban puanları üniversiteler arasında değişkenlik göstermektedir.

Grafik Tasarımcı Nedir?

Posterler, bilgisayar oyunları, web siteleri ve reklamlarda çalışanlar bu alanlarda görsel olarak tasarımlar yapan kişilere grafik tasarımcı denilmektedir. Grafik tasarımcı aynı zamanda pazarlama alanında da çalışmalar yapan kişilerdir.

Grafik Tasarımcı Ne İş Yapar?

Ürün ve posterlerde web sitelerinin reklamlarında görsel çalışmalar sunarlar. Tasarım oluştururken tasarımda verilen mesajı da belirlerler. Aynı zamanda web sitelerin tasarımlarını oluşturdukları gibi logo faaliyetleri alanında da çalışma yaparlar. Web sitelere profesyonel şekilde logo hazırlayıp sunarlar. Konsept oluşturmak da grafik tasarımcının en önemli yaptığı işler arasındadır.

Grafik Tasarımcı Nasıl Olunur?

Grafik tasarımcı olmak için üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Üniversite sınavlarına girerek gerekli taban puanı ve başarı sıralamasını sağlayarak grafik tasarımcı bölümüne kaydolabilirsiniz. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra artık grafiker unvanına sahip olacaksınız. Grafik tasarımcı bölümü 4 yıllık lisans eğitimi olan bir bölümdür.

Grafik Tasarımcının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Grafik tasarımcının pek çok göre ve sorumlulukları vardır. Öncelikle bir grafik tasarımcının kendini geliştirmesi ve yenilikleri takip etmesi son derecede önemlidir. İşte bir grafik tasarımcının bilmesi gereken görev ve sorumluluklar;

- Bir grafik tasarımcı her şeyden önce kendini geliştirmesi ve yabancı dil bilmesi son derecede önemlidir. Piyasada yer alan bütün tasarım programlarının hepsi İngilizce dilindedir. Bundan dolayı grafik tasarımcılarının İngilizce bilmesi bu programların kullanılışı açısından da önemlidir.

- Photoshop ve Adobe'un diğer sosyal mecraları iyi takip etmek ve bu ortamlarda kendini geliştirmek son derecede önemlidir ve en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

- Web sayfalarını en iyi şekilde tasarlamak ve bu alanda yeni çalışmalar yapmak da grafikerlerin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

- Müşteri portföyüne uygun şekilde tasarımlar hazırlamak ve görsel alanlarda çalışmalar yapmak da en önemli detaylar arasında yer almaktadır.

- Kataloglar ve bültenler düzenlemek işi de yine grafikerlerin çalıştığı alanlar arasında yer almaktadır. Bundan dolayı iyi bir grafiker bu detaylara önem göstermelidir.

- Profesyonel şekilde logo tasarlamak da grafik tasarımcının görevleri arasında yer almaktadır. En iyi şekilde etkileşimli materyeller ile çalışarak logo tasarlamak sorumluluklar arasında yer almaktadır.

- Web siteleri için yine gerekli olan reklamları ayarlamak özellikle banner reklamları ayarlamak en önemli grafiker görevleri arasındadır.

- Dergiler ve broşürlerin kapak sayfalarını hazırlamak buna yönelik çalışmalar yapmak da aynı şekilde görevleri arasındadır.