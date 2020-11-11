Güverte Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Güverte bölümü üniversitelerin lisans programları arasında yer almaktadır. Güverte bölümü öğrencileri 4 yıl boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Bu derslerden başarılı olarak geçen kişiler Güverte Bölümü Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar.

Güverte Bölümü Nedir?

Üniversitelerde pek çok temel gemicilik bölümleri bulunmaktadır. Bu bölümler gemi inşaatı, gemi ve yat tasarımı, deniz işletmeleri yönetimi bölümü gibi bölümlerdir. Temel gemicilik bölümlerinden birisi de Güverte bölümü olmaktadır.

Güverte bölümü bir lisans programı olup, bölümün amacı gelecek meslek hayatlarında yapacakları işlerde son teknolojileri kullanarak teknik resimler ortaya çıkaran ve yaptıkları işleri standartlara uygun olarak tamamlayabilen kişileri yetiştirmektir. Ayrıca güverte bölümünde okuyan öğrencileri gerekli bilgileri öğretip sektöre kazandırmak da amaçlarından birisi olmaktır.

Bu bölümü tercih eden kişilerin mutlaka sosyal sorumluluk bilincinde olması, çizim yeteneğinin olması ve iletişim yeteneğinin kuvvetli olması gerekir. Bunlar dışında bu kişilerin gemi ve gemicilik kavramlarına da ilgisi olması bölüm öğrencilerinin özellikleri arasında olması gerekir.

Güverte Bölümü Dersleri Nelerdir?

Güverte bölümü 4 yıllık olup toplamda 8 dönem eğitim almaktadırlar. Genellikle pek çok derste teknik çizim ile karşı karşıya kalacak öğrencilerin dersleri şunlardır:

- Deniz Kimyası

- Gemicilik

- Vardiya Standartları

- Denizde Güvenlik

- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

- Teknik Resim

- Gemi İnşa

- Matematik

- Denizde Canlı kalma ve Can Kurtarma Teknikleri

- Yük İşlemleri ve Gemi Stabilitesi

- Küresel Trigonometri

- Denizde Haberleşme

- Gemi manevrası

- Göksel Seyir

- Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri

Güverte bölümü öğrenciler bu dersler dahil birçok dersten sorumlu olurlar. Ayrıca Güverte bölümü öğrencilerinde staj zorunluluğu da bulunmaktadır. Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapmaları zorunludur.

Güverte Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Güverte Mezunu bireyler pek çok farklı kurumda çalışabilirler. Genellikle denizcilik ve gemicilik sektöründe çalışacak olan bu bölüm öğrencileri çalıştıkları kurumlarda proje tasarımlarının yapılması gibi işlemleri gerçekleştirirler. Ayrıca kalite kontrol yapılması, ölçme ve kontrollerin yapılması, kullanılacak olan malzemelerin belirlenmesi ve bunun gibi daha birçok görevleri bulunmaktadır.

Güverte Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Güverte bölümünü bitirip mezun olan kişilere Uzak Yol Güverte Zabiti unvanı verilmektedir. Uzak Yol Güverte Zabiti olan kişiler deniz taşıt ar4açları ile yapılan taşımalarda yüklerin gemiye alınması, limanlarda teslim edilecekleri ilgililere teslim edilmesi ve yönetimi gibi işleri yürütürler. Bu anlamda mezun olan kişiler için birçok iş olanağı bulunmaktadır.

Güverte bölümü mezunları için çalışma alanları uzak yol güverte zabitleri deniz nakliyat şirketlerinde veya özel denizcilik şirketleri olmaktadır. Bunlar dışında Güverte bölümü mezunları deniz nakliyat şirketleri ile birlikte gemi tasarımı atölyeleri, kamu tersaneleri ve özel tersanelerde, liman ve liman işletmelerinde görev alabilirler. Kamu sektöründe çalışmak isteyen kişilerin mutlaka KPSS sınavına girmesi gerekir. Kamu sektöründe çalışmaları için KPSS puanı belirleyici olacaktır.