Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü iletişim araçlarının en iyi şekilde kullanılması amacı ile oluşturulmuş bir bölümdür. Aynı zamanda bu bölümde marka algısının da korunması amaçlanmıştır. Halkla ilişkiler bölümünü tercih ederek erasmus ve diğer öğrenci değişim programlarından yararlanmak mümkün. Bundan dolayı erasmus için tercih edebileceğiniz bir bölümdür. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünde bu tarz programlara katılmak için yılsonu başarı puanının önemi vardır. Dönem olarak genel not ortalaması ve yılsonu başarı sıralaması iyi olan öğrenciler bu avantajlı değişim programlarından yararlanabilirler.



Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Nedir?



Bu bölüm kişilerin ve kuruluşların imajını yaratmaya ve yaratılan bu imajın halk ile buluşturulmasını, bu işin pazarlamasını yapan reklamcılık ağını da yönetmeyi sağlayan bir bölümdür. Halkla ilişkiler bölümü lisans bölümlerinden bir tanesidir. 4 yıllık eğitim süresi vardır. İletişim her yolunu kullanarak birbirinden farklı yeni yollar türetir.



Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dersleri Nelerdir?



- İktisada Giriş

- İletişim Bilgisi

- Psikoloji

- Pazarlama

- Halkla İlişkiler

- İletişim Teknolojileri

- İletişim Stratejisi

- Marka Yönetimi

- Pazarlama İletişimi

- Halkla İlişkiler Yönetimi

- İkna Edici İletişim

- Atatürk'ün İlkeleri

- Türkçe

- Halkla İlişkiler Uygulamaları

- Halka İlişkiler Yazarlığı

- Kriz İletişimi

- Sosyal Sorumluluk

- Halkla İlişkiler Kurum içi

- Kamusal Halkla İlişkiler

- Dil Kullanımı

- Pazarlama ve Tanıtım

- Mobil ve İnternet Pazarlama

- Lobicilik ve Halkla İlişkiler

- Medya İlişkileri

- Pazarlama Hizmeti

- Yönetim İtibarı

- Kültür Kurumu

- Planlama Medyası



Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Bir kişiyi veya bir kuruluşu halka tanıtma görevini üstlenirler. Halkla ilişki kurmada en iyi iletişim araçlarını kullanırlar. Markanın bir reklamını oluşturarak o markanın en iyi şekilde halk ile buluşmasını sağlarlar. Bu markanın aynı zamanda popülaritesini de arttırırlar. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü mezunu özel şirketlerde pek çok sorumluluğu üstlenmektedirler.



Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümünden mezun olan kişiler daha çok özel sektörde iş bulurlar. Özel sektörde bir marka da ya da bir reklamcılık şirketinde iş imkanı bulabilirler. Özel sektörde bu bölüm için geniş istihdam olanakları vardır.