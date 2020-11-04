Havacılık Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık sektörü günümüzde pek çok öğrenci tarafından araştırılan bölümlerden birisidir. Bu öğrencilerin merak ettikleri konular ise iş olanakları ve havacılık yönetimi bölümünün dersleri olmaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümü Nedir?

Havacılık yönetimi havacılık sektöründe bulunan tüm işletmelerin pazarlama, finans, muhasebe gibi her türlü operasyona dayalı olan faaliyetlerin kontrol edilmesini, emniyetini sağlayacak personellerin yetişmesini amaçlayan bir disiplindir.

Özellikle havalimanları için kendi içlerinde nizamın korunması çok önemli bir konudur. Departmanların kendi içlerinde uyguladıkları işlemlerin doğru bir şekilde uygulanması için bu bölüm oldukça önemli olmaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümü üniversitelerde eğitim verilmektedir. Öğrenciler bu bölümde pek çok derse tabi tutulurlar. Havacılık yönetimi bölümünün dersleri ise şunlardır:

- Hukuk Temel Kavramlar

- İşletme Fonksiyonları

- Uçak bilgisi ve uçuş İlkeleri

- Havacılık

- Hava taşımacılığı

- Hava kargo ve tehlikeli maddeler

- Yer hizmetleri yönetimi

- Havacılık güvenliği

- Havaalanı sistemi

- Havacılık Güvenliği

- Havayolu Pazarlaması

- Hava Trafik Kontrol Merkezleri

- Havacılık İşletmelerinde Muhasebe

- Ulaştırma Sistemleri

- Havayolu İşletmelerinde Operasyon Uygulamaları

Öğrenciler 4 yıllık gördükleri havacılık yönetimi bölümünde bu derslere tabi tutulurlar. Görülen bu dersler başarılı olarak tamamlandıktan sonra diplomayı hak kazanabilirler.

Havacılık Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Havacılık Yönetimi lisans programı Sivil Havacılık Yüksekokuluna bağlı olarak yürütülen bir lisans programıdır. Bu programın amacı havayolu ile ilgili tüm faaliyet alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir. Bu bölümde çalışmakta olan elemanların niteliklerinin ve verimliliklerinin arttırılması da temel amaçlardan birisidir.

Hava taşımacılığı faaliyetlerinin sorunsuz olarak çalışabilmesi için nitelikli elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle son yıllarda en çok araştırılan sektörler arasında havacılık yönetimi sektörü bulunmaktadır. Ayrıca bu bölümün iş olanakları da kişilerin en merak ettikleri konular arasında yer almaktadır.

Havacılık Bölümü öğrencileri 8 yarı yıllık eğitim süreleri boyunca tüm derslerini başarılı bir şekilde tamamlamaları gerekir. Bu başarıyı elde eden öğrenciler Havacılık Yönetimi Lisans Diplomasını almaya hak kazanırlar. Bu bölümde amaç havacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların tespiti ve giderilmesi ile beraber eklenecek yeniliklerle gelişmesine fayda sağlamaktır.

Havacılık Sektörü Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Havacılık yönetimi bölümü özel ve devlet sektörünün havacılık alanında nitelikli elemanların yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Öğrenciler de bu bölümde bu amaca hizmet etmek için yetiştirilir. Havacılık yönetimi mezunları yetkinliklerine göre havacılık alanında hizmet veren özel veya devlet havacılık kuruluşlarında kariyerlerine yön verebilirler. Bu bölümden mezun olan öğrencilerin özel veya devlet kurumlarında çalışabilecekleri farklı pek çok alan bulunmaktadır. Havacılık yönetimi mezunlarının çalışabilecekleri iş olanakları ise şunlardır:

- Özel İşletmeler

- Hava Alanları

- Havacılık Alanında Kargo Hizmetleri

- Hava Ulaştırma Yolcu Hizmetleri

- uçuş Pazarlaması

- Hava Alanı Pazarlaması

- Uçuş Operasyon Planlaması