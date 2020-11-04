İç Mimar Nedir, Nasıl Olunur? İç Mimarlık Mezunu Ne İş Yapar?

İç mimarlar çeşitli mekanların dekorasyonunun yapılmasında uygun plan ve projeleri oluştururlar. Binalardaki iç mekan tasarımlarında estetik ve kullanışlı aksesuar kullanılması önem taşır.



İç Mimar Nedir?



Günümüzde en çok talep gören mesleklerden bir tanesi de iç mimarlık olmaktadır. İç mimarlar mekanların iç dekorasyonunu yapan kişilerdir. Ev, ofis, büro ve buna benzer pek çok binanın iç dekorasyonu iç mimarlar tarafından yapılır. Bu dekorasyon yapılırken de pek çok detaya dikkat edilir. Öncelikle iç mekanlar işlevsel, güvenli ve estetik yönü yüksek bir şekilde dekore edilir.



İç mimarlar müşterilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda dekorasyon projeleri hazırlarlar. Mekanın ruhuna ve tarzına göre dizayn edilen bu mekanların dekorasyonu iç mimarlar tarafından en iyi şekilde yapılmaktadır. İç mimarlar meslekleri gereği mekanın nasıl dizayn edileceğini ve nasıl aksesuarlar kullanılacağını belirlerler.



İç Mimar Ne İş Yapar?



İç mimarlar binaların iç mekanlarında yapılan her türlü dekorasyon fikirlerini oluşturmakla yükümlüdürler. Bu plan oluşturulmadan önce müşteri ile bilgi alışverişinde bulunulur. İç mimarlar da müşterilerin talepleri ve istekleri doğrultusunda projeler hazırlarlar.



İç mekan tasarımlarında profesyonel anlamda doğru teknikler kullanılmalıdır. Buna göre iç mekan dekorasyonunda kullanılacak renklerden aksesuarlara kadar pek çok detay dikkatli ve özenli bir şekilde seçilmektedir. İç mimarlar tarafından oluşturulan iç tasarım projesi için ayrıca bir zaman çizelgesi de oluşturulur. İç mimarlar bu projelere başlamadan önce tasarımlar ve işçilik ile ilgili tüm proje bütçesini de çıkarırlar. Meslek mensupları sektörel yenilikleri ise çok yakından takip etmektedirler.



İç Mimar Nasıl Olunur?



İç mimar olabilmek için öncelikle bu konuda eğitim almış olmak gerekir. Özel ve devlet üniversitelerinde 4 yıl eğitim veren İç Mimarlık bölümünden mezun olan kişiler iç mimar olabilirler. Bunun için öncelikle iç mimarlık bölümünü bitirmiş olmak gerekir.



İç mimarlar yenilikleri ve güncel akımları takip etmelilerdir. Aynı zamanda müşteriler ile de etkili bir şekilde iletişim kurma becerisine sahip olmalılar. İç mimarların yaratıcılık ve görsel yetenekleri de üst düzeyde olmalıdır. Bunun yanı sıra bu mesleğe sahip kişiler AutoCAD, SketchUp, 3D Max, Illustrator ve diğer tüm tasarım programlarını da bilmelilerdir. İç mimarlar detay odaklı çalışarak tasarımlarında estetik dokunuşlara çok önem verirler.



İç Mimarın Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



İç mimarların mesleklerine yönelik bazı görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Buna göre iç mimarlar öncelikle dekorasyonu yapılacak olan yerde gözlem gerçekleştirirler. Sonrasında ise yapılacak çalışmalar ile ilgili projeler oluşturulur. Dekorasyonu yapılacak olan binaların da tasarımları ve dekorasyon fikirleri ön planda tutularak çalışmalara başlanır. Bu binalarda elektrik düzenlerinden duvar kaplamasına kadar pek çok ayrıntıya dikkat edilmektedir.



İç mimarlar dekorasyon projesini çizdikten sonra alınacak olan dekoratif ürünler ise gereken malzemelerin listesini oluştururlar. Bellik kriterler dahilinde dekorasyon oluşturulurken aynı zamanda müşterilerin de memnuniyet duyması önem taşır. Bu kapsamda iç mimarlar, mimar, ressam, inşaat mühendisi, müteahhitler ile iş birliği halinde çalışırlar.