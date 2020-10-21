İcra Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Genel olarak adından da anlaşılacağı üzere icra memurunun görevini ne olduğu az çok tahmin edilmektedir. Fakat yine de kanunlar çerçevesinde icra memurluğu ne tür görevleri olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda nasıl icra memuru olunması gerektiği ve kriterlerinin ne olduğu üzerine, internetten çok sık araştırma gerçekleştirilmektedir.



İcra Memuru Nedir?



Genel olarak mahkeme kararı üzerinden hareket etmek suretiyle borçludan borcu alan ve alacaklıya veren adli memurlar icra memurları olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bünyesinde icra memurları görev yapmaktadır. Görev tanımı içerisinde ayrıca borçlu kapsamında birçok farklı eşya ya da parasal unsurlar söz konusu olabilmektedir.



İcra Memuru Ne İş Yapar?



Gerekli durumlarda icra memurları işlemi yapabilmek için sahada görevlerini gerçekleştirirler. Bu konuda yürütmüş oldukları çeşitli görev ve sorumluluklar şunlar olarak öne çıkıyor;



- İcra işlemleri konusunda belge düzenleme ve takibini gerçekleştirmek

- İcra ile ilgili olan bildirimleri yine ilgili kişiye ulaştırmak

- Gelen emirleri almak, bunları uygulamak ve yerine getirmek

- Haciz kararı almak ve haciz işlemlerini gerçekleştirmek

- Haciz işlemi esnasında haczedilecek malların tespitini sağlamak

- Haciz yoluyla ele alınan taşınır ve taşınmaz malların satışını sağlamak

- Borçlunun taksitlendirme talebi kapsamında bunu gerçekleştirmek

- Haciz esnasında borçlu kişiden gelen tepkiye karşı güvenlik görevlilerinden yardım talep etmek



İcra Memuru Nasıl Olunur?



İcra memuru olabilmek için KPSS sınavına girmek ve gerekli bir alt limit doğrultusunda puan almak gerekmektedir. Aynı zamanda 2 yıldır ön lisans ya da 4 yıllık lisans üniversiteden mezun olmak yeterlidir. Esas mezuniyetinin icra memuru olma konusunda daha ön planda olduğu dile getirilse bile, aynı şekilde KPSS üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.



Tüm bu koşullar ve kriterler tamamlanması ile beraber, eğer icra memurluğunda açık pozisyon var ise başvuru yapılabilmektedir. Bu durum internet üzerinden takip ile beraber devletin farklı kurumları açısından başvuru sağlamak mümkün. Fakat sadece KPSS üzerinden 70 almak yetmiyor. Sıralama doğrultusunda de yüksek bir puan önemlidir.