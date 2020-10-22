İnfaz Koruma Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Garantili ve güvenilir bir meslek olarak da öne çıkan infaz koruma memurluğu, ülkenin dört bir tarafında bu görevi yapma imkanı vermektedir. Aynı zamanda çalıştıkları yer itibarıyla pek çok görevi ve sorumluluğu bulunduğunu söylemek gerekir.



İnfaz Koruma Memuru Nedir?



Islah evleri ve cezaevlerinde bulunanların barınma, hayatlarını devam ettirme ve yeme içme gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olan kişilere infaz koruma memuru denmektedir. Aynı zamanda infaz koruma memuru tutukluların topluma kazandırılması için önemli bir rol üstlenmektedir. Diğer yandan bu memuriyetin görevi Islah ev ve cezaevinde düzen ve disiplini sağlamaktır. Ayrıca tutuklu ve hükümlüler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek, insani şartları bölgede sağlamak, hükümlü ve tutuklular ile cezaevi yönetimi arasında bağlantı kurmak da infaz koruma memurluğu kapsamında öne çıkmaktadır.



İnfaz Koruma Memuru Ne İş Yapar?



Cezaevinde gerekli yaşam koşullarının oluşturulması, düzenin sağlanması ve tutuklu ihtiyaçlarının giderilmesi infaz koruma memurunun görevidir. Yaşam koşulları açısından asgari şartları sağlamak ile beraber infaz koruma memurunun birçok görevi bulunmaktadır.



- Tutuklular konusunda kayıt tutmak.

- Arama yapmak suretiyle tutukluların sakladığı tehlikeli eşyaları geri almak.

- Tutukluların koğuşları geçmesini sağlamak ve kilitlemek.

- Belirli zaman dilimleri içerisinde koğuşları kontrol etmek.

- Tutukluların kaçma girişimlerini engellemek.

- Yemek ve temizlik gibi ihtiyaçları gidermek.

- Tutukluların sayımını yapmak.

- İdare memuru olmadığı için sevk ve idare sorumluluğunu üstlenmek.



İnfaz Koruma Memuru Nasıl Olunur?



İnfaz koruma memuru olabilmek için herhangi bir bölümden mezun olma şartı bulunmuyor. Bu konuda lise veya dengi mezunu olunması yeterlidir. Aynı zamanda KPSS'den en az 70 puan alan her birey bu memurluk için başvuru hakkına sahiptir. Aynı zamanda kurumlar arası geçiş üzerinden de infaz koruma memuru olmak mümkün.



Bu sınav kazanıldıktan sonra özel bir eğitim verilir. Ceza infaz kurumları ve tutuklu evleri Personel Eğitim Merkezi'nde bu eğitim verilmektedir. Böylece bu eğitim içerisinde birçok farklı ceza ve infaz üzerinden konular bu mesleği gerçekleştirecek kişilere aktarılır. Özellikle davranış ve psikolojik açıdan yaklaşım önemli olduğu için, hükümlü ve tutuklulara nasıl davranması gerektiği konusunda özel bir eğitim verilir.