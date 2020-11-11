İnşaat Teknikeri Nedir, Nasıl Olunur? İnşaat Teknikerliği Mezunu Ne İş Yapar?

İnşaat teknikeri konut ve ticari alan projeleri yapımında çalışan kişilere denilir. İnşaat teknikeri aynı zamanda inşaat yöneticisine, mimar ve mühendise mesleki anlamda bazı destekler sağlamaktadır.

İnşaat Teknikeri Nedir?

İnşaat projelerinde çalışan inşaat teknikeri malzeme maliyetlerini hesaplayarak gerekli ekipmanların satın alınmasını sağlar. Tedarikçilerin kalitesi konusunda da görev alan inşaat teknikeri yapı planının oluşturulması ile ilgili yardımda bulunurlar.

Bina tasarımları ile ilgili müşterilere gerekli bilgileri sunan inşaat teknikeri bu projeler ile ilgili detaylı bilgileri toplarlar. İnşaat projeleri için proje toplantılarına katılan inşaat teknikeri saha konusunda da denetimler yapar. İnşaat projelerinin güvenli bir şekilde devam etmesi için inşaat teknikerlerine de büyük bir görev düşer. Projedeki işleyişi yakından takip eden inşaat teknikeri malzemelerin tedariki ve temini ile ilgili olan süreci de yakından takip eden kişiye denilir.

İnşaat Teknikeri Ne İş Yapar?

Konut ve ticari alan inşaatlarında mühendis, mimar ve yöneticilere teknik destek sağlayan inşaat teknikeri çalışmaları da yakından takip eder. Özellikle inşaat projelerinde inşaat teknikerlerine büyük bir görev düşmektedir.

Bu inşaat projelerinde malzemelerin doğru bir şekilde seçilmesini sağlayan inşaat teknikeri en düşük maliyet ile en kaliteli malzemelerin de tedarik edilmesini sağlar. İnşaat teknikerlerinin önemli görevlerinden bir tanesi de yüklenici firmayla ilgili tüm detayların kontrolünü sağlamasıdır. İnşaat ile ilgili pek teknik desteği sağlayan ve çalışanları kontrol eden kişi genellikle inşaat teknikeri olur.

İnşaat Teknikeri Nasıl Olunur?

İnşaat teknikeri olmak için belli bir eğitim almak gerekir. Özellikle de üniversitelerin iki yıllık eğitim veren İnşaat teknolojisi bölümünü bitirmek gerekiyor. Bu önlisans programlarından mezun olduktan sonra ise staj yapılır. Stajın ardından inşaat teknikeri kendi alanında sektör içerisinde çalışılabilir. İnşaat teknikerleri kendi mesleklerinde sürekli bir gelişim göstermeliler.

Bu sayede bilgilerini de daima güncel tutabilirler. Yeterli bilgi birikimine sahip olan inşaat teknikeri sürekli açık alanda çalışmak için yeterli fiziksel donanıma da sahip olmalıdır. Zaman yönetimini doğru bir şekilde yapabilen inşaat teknikeri yanında çalışan kişileri de koordine edebilmelidir. Bu sayede başarılı ve ileriye dönük bir çalışma sağlanabilir.

İnşaat Teknikerinin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

İnşaat teknikerinin mesleğine ve çalışma hayatına dair önemli görev ve sorumlulukları bulunur. İnşaat teknikeri inşaat projesinin yapımına ve ilerleyişine hakim olmalıdır. Bunun yanı sıra yoğun çalışma temposuna da hakim olan inşaat teknikeri analitik düşünme ve problem çözme kabiliyetine sahip olmalı. İnşaat teknikerinin bilgisayarın ilgili programlarına da hakim olması beklenir.

Ticari alan ve konut projelerinde çalışan inşaat teknikeri her alanda yeterli bilgi birikimine ve donanıma sahip olmalıdır. Birey olarak önemli başarılara imza atan inşaat teknikeri aynı zamanda takım çalışmasına da yatkın olabilmeli. Müşteriler ile etkili bir şekilde iletişim kurabilen inşaat teknikeri mimar, mühendis ve yöneticiler ile de iletişim halinde olmalı. Proje hakkında detaylı teknik desteği sağlamalıdır.