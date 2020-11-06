İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İnsan kaynakları yönetiminden mezun olan kişiler, gelecekte çalışacakları şirkette iş gücünü ve zamanı organize ederek taşıma, paketleme, servis ve üretim gibi birimlere destek olur.



İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



İnsan kaynakları yönetimi bölümü önlisans programının eğitim süresi 2 yıl, lisans programının süresi ise 4 yıldır. Öğrencilerin bu bölümden mezun olmadan önce zorunlu stajını yapmadı gerekir. Önlisans öğrencileri 120 AKTS, lisans öğrencileri ise 240 AKTS almaları gerekir.



İnsan kaynakları yönetimi lisans programını seçmeyi tercih edenler;

Ekonomiye giriş

İşletme ve Ekonomi için Matematik

İstatistik

İşletmeye giriş

Küresel siyasete giriş

İşletme hukuku

Muhasebe ilkeleri

İş ilişkileri

Pazarlama

Üretim yöntemi

İnsan kaynakları yönetimi 2 yıllık önlisans programında gösterilen dersler;

Genel muhasebe

Çalışma psikolojisi

Yönetim ve organizasyon

Performans yönetimi

Kurumsal sosyal sorumluluk

Genel işletme

Hukukun temel kavramları

Ücret ve Ödül Yönetimi

Belge Yönetimi ve Ofis Uygulamaları

İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



İnsan kaynakları yönetimi bölümünden mezun olan kişiler, insan kaynakları departmanında görev alarak kurum ve kuruluşlarda mevcut işlerde ya da çeşitli çalışma konularına göre doğru çalışanlar belirleniyordu. İnsan kaynakları yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin çalışabileceği iş kolları;

Kamu

Bakanlıklar

Özel şirketler

Üniversiteler

Bunun yanında insan kaynakları yönetiminden mezun olan kişiler, gerekli eğitimleri ve belgeleri aldıktan sonra kamuda çalışma imkanı da bulabilirler. Bu mesleğin özel sektörde çalışma alanı bulacağı iş kolu yelpazesi de oldukça geniştir.



İnsan Kaynakları Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Planlama ve stratejik düşünebilme yeteneğine sahip olmak

Özgüveni yüksek

Kendine güvenen

Yüksek motivasyon ve verimle çalışabilmek için gerekli etkinlik ve eğitimleri düzenleyebilmek

Ekip çalışması ile uyumlu çalışmak

Değişim ve dönüşüme inanan kişiler olmalıdır.

İnsan Kaynakları Yönetimi Okuyan Kişilerin Maaşı Ne Kadardır?



İnsan kaynakları yönetimi mezunu olan kişiler, çalıştıkları pozisyona göre aldığı en düşük ücret, 2.020 TL’dir. Bu kişilerin ortalama maaşı ise, 3450 TL olarak belirleniyor. Bu sektörde çalışan kişilerin aldığı en yüksek ücret ise, 4.900 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaşlar ortalama olarak hesaplanmıştır.



İnsan Kaynakları Yönetiminin İş Olanakları Nelerdir?



İnsan kaynakları yönetiminde çalışan kişiler, işletme ve çalışanlar arasında köprü görevi görür. İnsan kaynakları, işe alım departmanında, özlük işleri ve bordrolama alanlarında çalışırlar. Bunun yanında pek çok özel istihdam bürolarında da rahatlıkla iş bulabilirler. Bazı bakanlıklarda da bu mesleği icra edebilirsiniz.



İnsan kaynakları, kadroların oluşumu, yıllık izin, ölüm, hastalık, çalışanların performansının değerlendirilmesinin yapılması, etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi gibi pek çok alanda aktif olarak görev yaparlar. Bu işe girecek kişiler çeşitli sertifikalar alarak diğer meslektaşlarının önüne geçme ve daha kolay iş bulabilme şansı elde edebilir. Dik öğrenmek de aranan eleman olmanızda yardımcı olacak etkenler arasında yer alır.