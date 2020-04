İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? A-B-C Sınıf İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları

Bakanlıkça iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı yeterli donanıma sahip, mühendis, mimar ve çeşitli teknik eğitim almış kişiler tarafından yapılmaktadır.



İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?



İş güvenliği uzmanı olmak için bakanlık tarafından gerekli belgelerin alınmış olması ve bu alanda eğitim alınmış olması gerekmektedir. 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren 50’den az işçi çalıştıran az tehlikeli sınıfta yer alan özel iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle bu alanda çalışacak personele ihtiyaç artmıştır.



İş sağlığı uzmanı olmak için öncelikle kanunda belirtilen lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Daha sonrasında ise bu alanda hizmet veren ve iş sağlığı güvenliği genel müdürlüğünden ruhsat almış eğitim kurumunda bu alanda görev yapabilmek için gerekli eğitimi ve sertifikayı almak gerekmektedir.



Sertifika aldıktan sonra ise son aşama iş güvenliği uzmanlığı sınavına girerek en az 70 puan almak gerekmektedir.



A-B-C Sınıf İş Güvenliği Uzmanı Olma Şartları



İş yerleri tehlike boyutuna göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerleri olarak ayrılmıştır.



- Çok tehlikeli iş yerlerinde A sınıfı iş güvenliği uzmanı

- Tehlikeli iş yerlerinde B sınıfı iş güvenliği uzmanı

- Az tehlikeli iş yerlerinde ise C sınıfı iş güvenliği uzmanı görev yapabilmektedir.



Eğitimlerini tamamlayıp sınavı geçenler az tehlikeli sınıfta yer alan C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak göreve başlarlar. A ve B sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak içinse belge yükseltme eğitimlerine katılmak gerekmektedir.



C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi olanların B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmek için en az 3 yıl olmak kaydıyla fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgelemesi ve B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için gerekliği eğitim programına katılarak yapılan sınavda başarılı olması gerekmektedir.



B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesine sahip olup A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlerinse en az 4 sene fiilen B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını sözleşmesiyle kanıtlaması gerekmekte A sınıfı iş güvenliği uzmanı eğitim programına katılması ve yapılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir.